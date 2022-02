Alfa Romeo Tonale: le principali critiche al SUV

E’ passata ormai una settimana dalla presentazione ufficiale di Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C del Biscione è stato finalmente svelato a quasi 3 anni dal debutto della concept car. Il nuovo modello di Alfa Romeo rappresenta una sorta di antipasto al rilancio della casa automobilistica del Biscione che prevede un nuovo modello all’anno da qui al 2030.

Ecco quali sono state le principali critiche mosse ad Alfa Romeo Tonale nella prima settimana di vita

Alfa Romeo Tonale è stato accolto abbastanza bene dalla critica e dagli appassionati anche se, come sempre accade in questi casi, non sono mancate le critiche. La prima critica che è stata fatta a questo modello è che è arrivato troppo tardi sul mercato, che sono 3 anni che si vede in giro, quindi a molti da l’impressione di un’auto già vecchia, un qualcosa di già visto.

Altra critica che viene fatta ad Alfa Romeo Tonale è che utilizza una piattaforma vecchia, quella della Jeep Compass, con molti che rimpiangono il mancato utilizzo di una versione modificata della piattaforma modulare Giorgio. Altra lamentela che si è sentita spesso in questa settimana è la mancanza di versioni sportive o top di gamma come Quadrifoglio e GTA.

Per la verità il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha dichiarato che non esclude l’arrivo di queste versioni ma che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederle. Un’altra cosa che non è andata giù a molti è la presenza di un solo diesel in gamma e che da alcuni viene giudicato come non adatta ad un SUV di queste dimensioni. Molti infatti avrebbero preferito un motore da 160 cavalli piuttosto che il 1.6 da 130 cavalli previsto per Alfa Romeo Tonale.

Altra cosa che non sono state gradite di Alfa Romeo Tonale, almeno secondo quanto si percepisce facendosi un giro sul web, è la mancanza di un display head-up anche se a nostro avviso non si tratta poi di una mancanza così importante. Sempre a proposito del display non piace a molti il fatto che non sia integrato nella plancia.

Infine anche la dimensione del serbatoio della benzina per la versione ibrida plug.in secondo alcuni è piccolo. Sono 42 litri che dovrebbero garantire circa 500 km di autonomia senza dimenticare gli 80 km in modalità solo elettrica. Questi, ad una settimana dal debutto di Tonale, vengono considerati i difetti più grandi dell’auto.

Ovviamente molte cose potrebbero cambiare una volta che l’auto arriverà in concessionaria. Per molti quello che conta è la presenza dell’auto dal vivo ma soprattutto il piacere di guida che offre e l’affidabilità. Poi come sempre l’unico giudice spietato che decreterà il successo o il fallimento di questo modello sarà il mercato.

