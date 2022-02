Fiat Strada: il pickup riduce la sua gamma

La versione d’ingresso di Fiat Strada, che come sappiamo è il pick-up più venduto in Brasile, ha appena perso la cabina doppia. D’ora in poi, la Fiat Strada Endurance sarà venduta solo nella configurazione cabina Plus, cioè solo per due passeggeri. Pertanto, dopo la modifica, la doppia cabina non è più offerta nella versione d’ingresso del pickup.

Fiat Strada: una delle versioni di ingresso al pickup è stata eliminata

il modello continua ad essere offerto in quattro versioni e un totale di sei configurazioni, con una fascia di prezzo compresa tra R $ 90.990 e R $ 116.990, con opzioni di cabina Plus, doppia trasmissione manuale e automatica.

Nel caso della versione entry-level, l’Endurance, è l’unica configurazione ad essere commercializzata con il motore manuale da 1,4 litri. Le altre versioni di Fiat Strada integrano il motore 1.3 Firefly da 107 cavalli con etanolo e 98 cavalli con benzina. La coppia è di 134 Nm con etanolo e 129 Nm con benzina. Il motore funziona in combinazione con un cambio manuale o automatico.

Ricordiamo che Fiat Strada ha chiuso il 2021 come auto più venduta in assoluto in Brasile. E’ stata la prima volta che in Brasile un pickup è riuscito ad essere la vettura più venduta di tutte. Anche il 2022 sembra essere iniziato nel migliore dei modi per il pickup compatto di Fiat. A gennaio infatti il pickup si è confermato come modello più venduto in assoluto in Brasile.

Vedremo dunque se anche nel 2022 il veicolo si confermerà come l’auto più venduta nel paese. Ricordiamo che Fiat anche grazie all’ottimo andamento di questo veicolo è riuscita a laurearsi leader di mercato. Altre auto che hanno contribuito a questo exploit della principale casa italiana sono Fiat Mobi, Fiat Argo, Fiat Pulse, Fiat Toro e Fiat Cronos.

Ti potrebbe interessare: Fiat: la principale casa automobilistica italiana richiama più di 250.000 auto per airbag difettosi in Brasile