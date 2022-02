Fiat Pulse: punta sempre di più sul digitale

Fiat Pulse è la grande novità della principale casa automobilistica italiana per quanto concerne il mercato auto latino americano. Il SUV compatto di Fiat, arrivato nelle concessionarie a novembre dello scoreso anno e che fino a gennaio ha accumulato quasi 10 mila unità immatricolate, punta sempre di più sul digitale e sul web per pubblicizzarsi.

Questo lunedì, 7 febbraio, il brand ha annunciato un’altra grande novità a proposito di questo veicolo. Si tratta di un gioco sviluppato in collaborazione con Leo Burnett Tailor Made for Instagram: un gioco interattivo.

Una novità importante sul web per il SUV Fiat Pulse

Il gioco è stato ispirato dall’assolo di batteria composto per la colonna sonora che ha accompagnato fino ad ora le campagne di promozione del SUV di Fiat. Un filtro riconosce il volto del partecipante in modo che segua il battito delle bacchette e accumuli punti in base alla sua performance.

La campagna pubblicitaria per Fiat Pulse, creata da Leo Burnett Tailor Made in collaborazione con Blinks Essence, è già una pietra miliare nella storia di Fiat all’interno di TikTok. Nei primi sei giorni ci sono state più di 1 miliardo di visualizzazioni sull’hashtag #ChallengePulse e sono stati creati 800 mila video.

A proposito di questa novità, Malu Antonio, responsabile marketing e pubblicità di Stellantis per il Sud America ha dichiarato: “Fiat Pulse nasce dall’interattività e dalla voglia di ascoltare le persone di Fiat, anche il suo nome è stato scelto dal pubblico. Il gioco è super divertente, sicuramente la gente lo adorerà”.

Ricordiamo che questo modello fin dal suo arrivo in concessionaria ha suscitato una grande curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. A gennaio il SUV è già entrato nella top ten delle auto più vendute nel paese e il mese prossimo sbarcherà sul mercato auto in Argentina dove già adesso l’attenzione e l’interesse nei confronti di questo veicolo di Fiat sembra essere abbastanza elevato tanto da far prospettare un’ottima accoglienza quando finalmente l’auto arriverà nelle concessionarie di quel paese.

