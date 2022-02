La nuova Alfa Romeo C42 ha già girato a Fiorano!

È una vera e propria sorpresa quella diffusa in anteprima dalla sezione italiana di Motorsport.com. La pioggia ha infatti bagnato il debutto della nuova Alfa Romeo C42 di Formula 1, ovvero un debutto assolutamente inatteso visto che la presentazione ufficiale sarà praticata solamente il prossimo 27 febbraio all’indomani dei test pre stagionali di Barcellona in programma al Montmelò.

L’Alfa Romeo non è sicuramente nuova ad un approccio simile alla pista nella fase pre stagionale: ancora una volta ha infatti messo in pratica uno shakedown abbinato ad una livrea camuffata che comunque lascia percepire le nuove forme stabilite dal nuovo regolamento che, tra le altre cose, reintroduce anche l’effetto suolo.

La nuova monoposto di casa Alfa Romeo è stata avvistata sul tracciato Ferrari di Fiorano

La nuova Alfa Romeo C42 ha infatti messo in pratica uno shakedown sul tracciato di Fiorano, di proprietà del Cavallino Rampante, portando anche al debutto, con i colori del Biscione, il finlandese Valtteri Bottas che ha sostituito il connazionale Kimi Raikkonen. L’ex pilota Mercedes si è presentato con un casco nero ed ha quindi messo le ruote a terra della nuova C42 sull’iconico tracciato Ferrari, prima che la monoposto arrivi alle sessioni di test in programma a Barcellona.

All’indomani delle fasi di test del Montmelò vedremo quindi la livrea definitiva della nuova monoposto Alfa Romeo definita nelle forme e nei concetti da Jan Monchaux: ci sarà da attendere quindi fino al prossimo 27 febbraio. Anche a Barcellona dovremmo quindi rivedere ancora la stessa livrea con la quale la C42 ha debuttato a Fiorano.

Come riportato da Motorsport.com, la nuova C42 ha girato a Fiorano poco prima di mezzogiorno quando sull’asfalto del tracciato del costruttore di Maranello si era già posato il bagnato di una pioggia che aveva caratterizzato la mattinata. Valtteri Bottas ha quindi concluso 100 chilometri validi per il solito filming day concesso dalla Federazione a tutti i team: un valido motivo per verificare il corretto assemblaggio di ogni parte, per evitare di incorrere in problemi superficiali durante i test del Montmelò.

La compagine italo elvetica che porta l’iconica denominazione Alfa Romeo in Formula 1, quest’anno sarà interessata da un netto cambio di passo in tema di piloti: accanto a Valtteri Bottas ci sarà infatti il cinese Guanyu Zhou. Entrambi contano di risalire la classifica del Mondiale Costruttori, dopo il deludente nono posto finale dello scorso anno. Si attende ora di scoprire quale sarà il suo reale potenziale, già a partire dai test che cominceranno il prossimo 23 febbraio proprio a Barcellona.