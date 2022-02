Nuova Alfa Romeo Giulietta: una nuova ipotesi dal web

Nelle scorse ore hanno fatto molto rumore le parole del boss di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, che ha detto che ancora sta pensando se riportare sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Tanto è bastato per partorire un nuovo render ad opera di Francois Hubert/SB-Medien realizzato per il noto sito Carscoops. Questo ipotizza come sarebbe la vettura se davvero tornerà nei prossimi anni.

Ecco come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulietta nel caso in cui il modello tornasse sul serio

Imparato è stato chiaro ha detto che al momento nulla è sicuro ma che se davvero una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà o se quanto meno arriverà una sua erede questo non avverrà prima del 2027 o del 2028. Quindi ancora c’è tanto tempo per pensarci.

La vettura rispetto al modello prodotto sino a dicembre 2020 sarebbe ovviamente rivoluzionata esteticamente. Inoltre ricordiamo che nel caso in cui ci fosse una nuova generazione di questo modello si tratterebbe di una vettura solo ed esclusivamente elettrica al 100 per cento.

Questa auto per 10 anni è stata l’auto più venduta dal Biscione portando avanti la carretta in un momento difficile per Alfa Romeo.

Ancora oggi in molti si augurano un suo ritorno anche se ovviamente l’idea di poterla guidare solo in versione elettrica non fa fare salti di gioia ai fan di Alfa Romeo più puristi.

In ogni caso per questi sempre meglio guidare una nuova Alfa Romeo Giulietta elettrica piuttosto che un SUV. Vedremo dunque cosa deciderà in proposito nei prossimi anni il CEO Imparato. Questo ha comunque già anticipato che molti dipenderà da quello che succederà nei prossimi anni nel settore automobilistico e da come andranno le cose per Alfa Romeo nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione è stato avvistato per la prima volta dal vivo senza camuffamento nelle scorse ore