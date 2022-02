Nuova Alfa Romeo Giulietta: Imparato ci sta ancora pensando

Nel corso di una recente intervista rilasciata ad Automotive News, il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato ha parlato del futuro della casa automobilistica milanese. Il numero uno del Biscione ha ribadito tante cose già anticipate nei mesi scorsi ma ha anche detto delle cose inedite. Tra queste si è tornato a parlare del possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Imparato ha dichiarato che ancora questo progetto è in forse. Lui e il suo team stanno valutando se lanciare sul mercato nei prossimi anni un simile modello, ma a quanto pare non è stato ancora deciso.

La nuova Alfa Romeo Giulietta si farà? Lo scopriremo nei prossimi anni

Questo anche perchè se davvero una nuova Alfa Romeo Giulietta si farà di certo si tratterà di un progetto previsto per il 2027 o il 2028. Quindi c’è ancora tempo per valutare il tutto. Il ritorno del celebre modello sarebbe gradito da molti in special modo qui in Italia.

Non tutti amano i SUV e dunque la vettura potrebbe rappresentare una alternativa per tutti coloro che cercano un’auto sportiva. In ogni caso se dovesse tornare si tratterebbe solo ed esclusivamente di una vettura elettrica.

Oltre che della nuova Alfa Romeo Giulietta, Imparato ha confermato che vuole migliorare l’immagine di Alfa Romeo con una nuova strategia di vendita senza sconti e km zero ma con produzione ottimizzata e quasi On Demand. Nei prossimi anni arriveranno 5 nuovi modelli a partire da Tonale. Inoltre è stato detto che il punto di riferimento per quanto riguarda i prezzi sarà BMW.

L’elettrificazione sarà elemento fondamentale nel futuro del Biscione nei prossimi anni con la prima auto elettrica che probabilmente sarà Alfa Romeo Brennero nel 2024. Vedremo dunque quali novità arriveranno dal Biscione nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Nuove Alfa Romeo Giulietta e Fiat Punto: ecco quando sapremo qualcosa sul possibile ritorno delle due famose auto