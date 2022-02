Alfa Romeo: sui prezzi vuole emulare BMW

Alfa Romeo intende emulare la BMW e venderà le sue auto ai prezzi dei modelli del marchio tedesco. Lo ha annunciato attraverso Automotive News Europe il CEO della casa milanese, Jean-Philippe Imparato, che ha il compito di riportare in carreggiata il marchio italiano. Imparato è fermamente convinto che l’azienda non inseguirà i volumi di produzione solo per mantenere in funzione gli impianti.

Invece, la casa automobilistica del Biscione si concentrerà sull’aumento della redditività su ogni singolo modello venduto, cosa che accadrà con prezzi più alti. Il responsabile di Alfa Romeo ha aggiunto che non verranno più offerti maxi sconti ai clienti e anche il fenomeno delle km zero sarà ridotto moltissimo.

Alfa Romeo: la politica dei prezzi dei futuri modelli della casa del Biscione sarà simile a quella di Bmw

Entro la fine di quest’anno, il marchio inizierà a proporre il suo nuovo SUV Alfa Romeo Tonale, nel mercato statunitense, che è molto importante. In quel paese l’obiettivo sarà raddoppiare le vendite rispetto agli ultimi anni. Per raggiungere questo obiettivo, le prossime generazioni di Giulia e Stelvio saranno elettrificate e riceveranno un infotainment che soddisfi le aspettative dei clienti americani.

Nel 2024 Alfa Romeo lancerà anche un crossover più piccolo, che sarà equipaggiato anche con motori elettrici. Il piccolo SUV sarà costruito sulla piattaforma CMP di PSA utilizzata per modelli come la Peugeot 208. Secondo Imparato, la gamma del marchio comprende anche una berlina compatta, erede di Giulietta, che sarà completamente elettrica, ma la decisione di lanciarla sul mercato non è stata ancora presa.

Insomma idee chiare per il numero uno di Alfa Romeo che pensa di sapere come rilanciare il marchio del Biscione nel segmento premium del mercato auto. Per i futuri modelli dunque ci sarà un cambiamento di strategia di vendita con produzione più efficiente e quasi on demand.

Oltre ad aumentare le vendite la cosa più importante di tutte sarà migliorare l’immagine del marchio e garantire che le nuove auto del Biscione mantengano a lungo il proprio valore. Vedremo se il francese dopo il miracolo con Peugeot riuscirà a ripetersi anche qui in Italia con lo storico marchio milanese.

