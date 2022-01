Ferrari 488 Pista vs Mercedes-AMG A 45: chi vince la drag race? [Video]

Per quanto performante possa essere, una hatchback compatta come la Mercedes-AMG A 45 non ha nessuna speranza di battere una vera supercar come la Ferrari 488 Pista. Recentemente, Supercar Videos ha ripreso due esemplari della A 45 (uno grigio e l’altro bianco) mentre affrontavano diverse vetture più performanti in varie drag race, fra cui la versione più performante della 488 GTB.

La Mercedes-AMG A45 bianca non sfoggia alcun aggiornamento aftermarket. Ciò significa che il motore turbo a quattro cilindri da 2 litri dovrebbe sviluppare ancora 381 CV di potenza e 475 Nm di coppia massima. Inoltre, è abbinato alla trazione integrale 4Matic e a un cambio DCT a 7 velocità.

Ferrari 488 Pista: la supercar da 720 CV gareggia contro una AMG A 45

Si tratta della precedente generazione della A 45 e non della più recente. Secondo i dati forniti dal marchio di Daimler, la vettura impiega 4,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 250 km/h.

A confronto, la Ferrari 488 Pista viene fornita con un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di erogare 720 CV a 8000 g/min e 770 Nm di coppia massima. Nonostante non sia un propulsore piuttosto recente, permette alla 488 Pista di regalare delle prestazioni davvero di alto livello. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi mentre la velocità massima supera i 340 km/h.

Rispetto alla GTB, che pesa 1370 kg, la Ferrari 488 Pista ferma l’ago della bilancia a soli 1280 kg. Ciò è stato reso possibile grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per alettone posteriore, paraurti, cofano motore e cerchi da 20” disponibili come optional.

Anche se non ha vinto, è da ammirare il coraggio del pilota alla guida della Mercedes-AMG A 45 bianca che, assieme a quello dell’esemplare grigio, hanno affrontato altre vetture più potenti nel quarto di miglio, fra cui una BMW M4 G82, una Porsche 911 Turbo S di generazione 991, una Brabus 700, una Jeep Grand Cherokee Trackhawk da 717 CV e così via.

È possibile scoprire maggiori informazioni sul versus cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo l’immagine.