Peugeot 208 tra le più vendute in Argentina

Con la nascita di Stellantis le buone notizie per Peugeot dall’America Latina sembrano aumentare mese dopo mese. Vi avevamo parlato dei progressi che la casa automobilistica del leone sta facendo in Brasile. Adesso invece vogliamo sottolineare il grande exploit che la Peugeot 208 ha raccolto nell’ultimo anno in Argentina.

Ottimi risultati in Argentina per la Peugeot 208

Peugeot 208 è stata, senza dubbio, una delle auto di punta del mercato argentino nell’ultimo anno. Questa berlina è speciale per gli argentini, poiché è prodotta nello stabilimento di El Palomar, nella provincia di Buenos Aires, grazie a un investimento di 320 milioni di dollari.

La Peugeot 208 made in Argentina utilizza la stessa piattaforma CMP (Common Modular Platform) delle versioni vendute in Europa, e questo la rende un veicolo globale, anche se ha le sue caratteristiche. La piattaforma è la base su cui vengono costruite le auto e la CMP è una delle più moderne al mondo. Essa può essere utilizzata per produrre auto a combustione, ibride e anche elettriche al 100 per cento.

La nuova generazione della Peugeot 208 è è stata messa in vendita in Argentina da Peugeot dalla metà del 2020, ma ha avuto il suo decollo definitivo nel 2021, che si è appena chiuso. In un mercato generale in crescita dell’11,5 per cento rispetto al 2020, la Peugeot 208 ha avuto una performance impressionante del +50,7 per cento, passando da una quota di mercato del 3,2 per cento al 4,2 per cento.

Il 2022 promette bene per la celebre vettura della casa automobilistica del Leone che potrebbe fare addirittura meglio. Senza dubbio è stata una delle rivelazioni del 2021 e ha chiuso in quarta posizione assoluta. Se togliamo i pickup, la 208 è stata la seconda autovettura più venduta in Argentina nel 2020, superata solo dalla Fiat Cronos.

