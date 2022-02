Alfa Romeo Cassino: si teme nuova riduzione del personale

Lo stabilimento Alfa Romeo di Cassino dove vengono prodotte la berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia e il D-SUV Alfa Romeo Stelvio e dove a breve dovrebbe iniziare anche la produzione del SUV Maserati Grecale non vive un momento felice. Infatti a causa della mancanza di semiconduttori e anche per l’addio di Alfa Romeo Giulietta che non è stata rimpiazzata, la produzione dello stabilimento del gruppo Stellantis sito a Piedimonte San Germano, negli ultimi tempi è calata di molto.

Alfa Romeo Cassino: i sindacati temono ulteriori riduzioni di personale nel 2022

L’allarme è stato di nuovo lanciato dalla Fim Cisl di Frosinone nella persona del Segretario Mirko Marsella. Dopo le riduzioni già avvenute negli scorsi anni è probabile che anche nel 2022 il fenomeno possa andare avanti. Tra l’altro con lo stabilimento di Cassino soffre anche l’indotto fatto da tante piccole aziende che lavorano quasi esclusivamente con il sito produttivo del gruppo Stellantis.

Nel 2021 la produzione dello stabilimento è calata di molto rispetto ai precedenti anni e ci sono stati ben 98 giorni di cassa integrazione. Si teme purtroppo che le cose possano andare anche peggio in questo 2022 da poco cominciato.

Per Mirko Marsella conservare il livello occupazionale del 2021 sarebbe già un grande successo per Cassino ma purtroppo l’obiettivo sembra davvero difficile da raggiungere. Per quanto riguarda il futuro dello stabilimento che comunque non è assolutamente in pericolo, si attendono novità importanti con il primo piano industriale che il gruppo Stellantis rivelerà a breve.

Si dice infatti che già il prossimo 1 marzo il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares rivelerà quelle che sono le sue intenzioni per i prossimi anni per quanto concerne gli stabilimenti italiani. vedremo dunque come si evolverà la situazione e quali notizie arriveranno per lo stabilimento ciociaro del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

