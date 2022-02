La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Rinaldi Racing vince a Dubai

Ferrari ha conquistato la vittoria alla 4 Ore di Dubai, secondo round dell’Asian Le Mans Series. La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Rinaldi Racing, guidata da Davide Rigon, David Perel e Rino Mastronardi, ha concluso la giornata con il terzo posto per la Ferrari n°17 di AF Corse e il secondo per Kessel Racing nella classe Pro-Am.

La gara, partita con un’ora di ritardo rispetto a quella precedente, si è svolta per tre quarti al buio rendendo molto difficile il compito dei piloti su una pista con illuminazione artificiale solo sul rettilineo principale.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020: la vettura di Rinaldi Racing ha trionfato alla 4 Ore di Dubai

Come la prima uscita, le Ferrari sono state protagoniste con le vetture AF Corse e Rinaldi Racing in lotta per la prima posizione. La 488 GT3 Evo 2020 del team piacentino ha condotto quasi per sempre, prima con Conrad Grunewald, poi con Louis Prette e infine con Vincent Abril.

La vettura gemella di Rinaldi Racing ha però ottenuto una bella rimonta dopo una sessione di qualifiche che l’ha vista partire dal centro del gruppo. Mastronardi ha ceduto il volante a Perel, che a sua volta ha ceduto la vettura a Rigon in terza posizione.

Il primo italiano è passato al secondo posto con un superbo sorpasso sull’Aston Martin di Oman Racing. Poi ha iniziato a fare pressione su Abril, seguendolo nell’ultima ora. Il francese, già ammonito, è stato sottoposto a drive-through otto minuti prima della bandiera a scacchi, che lo ha riportato al terzo posto, difeso negli istanti finali dagli attacchi della Optimum Racing McLaren.

15ª la Ferrari n°51 di AF Corse, con Piovanetti-Gomez-Pier Guidi. Questo risultato porta Rinaldi Racing a un solo punto da Inception Racing che si trova al primo posto mentre AF Corse segue in terza posizione, a 14 punti dal leader della classifica.

Nella classe Pro-Am, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Kessel Racing, guidata da Roman Ziemian, Francesco Zollo e Axcil Jefferies, è arrivata seconda dietro alla SPS Automotive Mercedes.

Ancora una volta la squadra svizzera ha schierato una sola vettura, ma si è distinta con ottimi tempi, in particolare per il pilota britannico. La serie dovrà ora affrontare il penultimo round tra una settimana con la 4 Ore di Abu Dhabi.