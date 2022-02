Ferrari 488 GT3 Evo 2020: a Dubai ci saranno cinque vetture alla partenza

La stagione dell’Asian Le Mans Series prenderà il via questo fine settimana a Dubai. Il calendario è concentrato in quattro gare su due round, il secondo dei quali segue da vicino il 19 e 20 febbraio sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Un totale di 23 vetture in rappresentanza di nove squadre gareggeranno nella classe GT, con le prime tre della classifica finale che riceveranno un invito alla 24 Ore di Le Mans sul Circuit de la Sarthe a giugno.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020: cinque esemplari dell’auto da corsa saranno sulla linea di partenza a Dubai

Cinque Ferrari 488 GT3 Evo 2020 parteciperanno alle due gare di apertura a Dubai, ciascuna della durata di quattro ore sul circuito finalmente di nuovo aperto al pubblico. AF Corse e Kessel Racing schiereranno due Ferrari a testa. Louis Prette, Vincent Abril e Conrad Grunewald scenderanno in pista sulla vettura n°17 della scuderia piacentina.

Contemporaneamente, al volante della n°51, si alterneranno Alessandro Pier Guidi (recente vincitore dell’Intercontinental GT Challenge), Francesco Piovanetti e Victor Gomez. Il polacco Michael Broniszewski, David Fumanelli e Mikkel Jensen guideranno invece la 488 GT3 Evo 2020 n°74 di Kessel Racing mentre Roman Ziemian, Francesco Zollo e Axcil Jefferies la n°57 della classe GT Am.

Rinaldi Racing schiererà in pista l’ultima delle cinque Ferrari 488 GT3 Evo 2020 con David Perel alla guida della n°55 insieme ai due italiani Rino Mastronardi e Davide Rigon, che nella classe GT la scorsa stagione hanno chiuso il campionato in terza posizione.

Dopo le prove libere di venerdì, l’evento di Dubai si aprirà con la sessione di qualifiche GT in programma sabato 12 febbraio alle 9:40 e con Gara 1 alle 16:30, sempre sabato (durerà quattro ore). Lo stesso giorno sono previste le qualifiche di Gara 2 alle 10:40. La gara vera e propria prenderà il via domenica 13 febbraio alle 17:30 (quattro ore).

Ricordiamo che la Ferrari 488 GT3 2020 viene fornita con un motore V8 biturbo con un angolo di 90° tra le bacate che, rispetto a quello utilizzato sulla 488 GTB di serie, beneficia di un nuovo controllo che garantisce una maggiore affidabilità e un’erogazione più pulita e precisa della coppia.

Anche l’elettronica ha subito un miglioramento e un’ottimizzazione a livello di controlli del veicolo, tra cui ABS e Traction Control. Adesso il propulsore da 3.9 litri riesce a sviluppare 600 CV di potenza a 7000 g/min e 700 Nm di coppia massima a 6000 g/min.