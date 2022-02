Maserati sui campi da tennis dei Rolex Monte-Carlo Masters

Arrivano ottime notizie per Maserati. Nelle scorse ore la casa automobilistica del tridente ha fatto sapere che sarà sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters. Si tratta del primissimo evento europeo della serie ATP Tour Masters 1000 di questo 2022. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 9 al 17 aprile, con la partecipazione dei migliori tennisti del mondo.

Tra i giocatori presenti anche gli italiani Matteo Berrettini e Jannik Sinner. La casa automobilistica modenese sarà presente con le ultime novità della sua gamma e come auto ufficiale della manifestazione, mettendo a disposizione una flotta di vetture che sarà messa a disposizione di giocatori e ospiti dell’importante torneo di Tennis.

Maserati sarà sponsor del Rolex Monte-Carlo Masters

L’accordo di sponsorizzazione tra Maserati e il Rolex Monte-Carlo Masters servirà a mostrare quelli che sono i valori del brand di lusso di Stellantis al vasto pubblico del torneo, che è uno dei più prestigiosi del mondo. Si tratta infatti di un evento riconosciuto a livello internazionale e da sempre viene considerato come uno dei momenti clou della stagione tennistica.

La casa automobilistica del Tridente che fa parte del gruppo Stellantis, ha come suoi valori passione e sportività che ben si addicono a questo torneo di tennis. Questi stessi valori guidarono i fratelli Maserati alla fondazione della casa automobilistica oltre 100 anni fa.

Ricordiamo che questo 2022 per Maserati sarà un anno molto importante. Infatti debutteranno ben 3 modelli. Nel corso della prossima primavera dovrebbe essere presentato il SUV di segmento D Grecale. Il debutto di questo modello, originariamente previsto per il 16 novembre del 2021, è stato spostato alla prossima primavera per evitare problemi con la crisi dei semiconduttori.

Il secondo modello ad arrivare molto probabilmente nel corso della prossima estate sarà la nuova Maserati MC20 Cabrio che debutterà nel corso della prossima estate. Si tratta della versione senza tetto della MC20 che ha debuttato lo scorso anno. Poi entro fine anno dovrebbe arrivare anche la nuova Maserati GranTurismo. La nuova generazione del celebre modello della casa automobilistica di Maserati sarà prodotto presso lo stabilimento di Mirafiori.

