Ferrari presenta la nuova colorazione speciale Verde Volterra

Ferrari continua a celebrare il 10º anniversario di Cavalcade con una nuova colazione chiamata Verde Volterra che sarà disponibile sull’SF90 Stradale, SF90 Spider, 296 GTB, 812 Competizione e 812 Competizione A.

L’annuncio è stato fatto attraverso alcune foto di una Ferrari 812 Competizione A Verde Volterra pubblicate su Facebook. Tuttavia, sul sito Web Tailor Made del cavallino rampante è possibile trovare già questa nuova tonalità per le 296 GTB, SF90 Stradale, SF90 Spider e 812 Competizione.

Ferrari: debutta la nuova colorazione Verde Volterra per SF90 Stradale, SF90 Spider, 296 GTB, 812 Competizione e 812 Competizione A

Ad ogni modo, le foto rivelano che la nuova versione combina elementi in arancio e verde che ricordano “i verdi profondi e i toni della terra” della Toscana. Inoltre, possiamo vedere dei grossi adesivi bianchi sulle portiere con il numero 39 all’interno e una piccola bandiera americana posizionata sulla portiera del conducente e quella italiana sulla portiera del passeggero. Su cofano, portellone e portiere di tutti i modelli possiamo vedere anche degli inserti color arancio.

Oltre al Verde Volterra, Ferrari ha dedicato altre esclusive colorazioni al road trip Cavalcade, fra cui il Rosso Taormina presentato attraverso una SF90 Stradale e il Blu Capri usando una 812 Competizione A. Sfortunatamente, la casa automobilistica di Maranello non ha rivelato il prezzo di queste esclusive vernici, ma sicuramente non saranno economiche.

Parlando un po’ delle vetture mostrate nelle foto, la Ferrari 296 GTB è la seconda ibrida plug-in costruita dal marchio modenese. Nella sua gamma, prende il posto della F8 Tributo. Si tratta di una vettura molto importante in quanto ha portato al debutto un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri denominato Ferrari F163, costituito da bancate da 120° e turbine IHI poste all’interno della V.

La potenza erogata da questo powertrain è di 663 CV a 8000 g/min. Accanto è presente un powertrain elettrico che aggiunge 167 CV, per un totale di 830 CV e 740 Nm di coppia massima. Inoltre, è presente una batteria da 7,45 kWh che garantisce fino a 25 km di autonomia con una singola ricarica sfruttando la modalità 100% elettrica.

La stessa potenza (830 CV) viene proposta dalle Ferrari 812 Competizione e Competizione A presentare lo scorso anno. Rispetto alla Superfast, il V12 aspirato da 6.5 litri (con V di 65°) riesce ad erogare 830 CV, quindi 30 CV in più. Oltre a questo, la versione Competizione pesa circa 38 kg in meno e adotta delle soluzioni aerodinamiche più estreme. È prevista la produzione di soli 999 esemplari della versione coupé e di 599 della variante Aperta.

Per quanto concerne la Ferrari SF90 Stradale, assieme alla sua versione scoperta SF90 Spider, è la prima supercar ibrida plug-in costruita dal noto produttore italiano. Viene fornita con un gruppo propulsore elettrico costituito da un V8 biturbo da 4 litri da 780 CV a 7500 g/min e 800 Nm a 6000 g/min e tre powertrain elettrici che sviluppano complessivamente 220 CV.

Impostando la modalità di guida Qualify, il bolide riesce ad erogare fino a 1000 CV. Proprio come la 296 GTB, è disponibile la modalità full electric che permette alla SF90 Stradale di percorrere fino a 25 km senza produrre emissioni.