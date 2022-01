Ferrari 812 Competizione Blu Capri: omaggio alla Cavalcade

Per celebrare il 10° anniversario della Ferrari Cavalcade, celebrato lo scorso anno a Taormina, in Sicilia, la casa di Maranello ha sviluppato una collezione di cinque configurazioni Tailor Made dedicate agli straordinari luoghi italiani attraversati dall’esclusivo evento, riservato alla migliore clientela del marchio. Il primo modello interessato da queste personalizzazioni è la Ferrari 812 Competizione, con un abito in Blu Capri, una meravigliosa tonalità di blu intenso e cangiante, che mostra varie nuance ispirate al mare.

Questa vettura prosegue il capitolo aperto dalla 599 GTO e proseguito con la F12 tdf. Base di partenza è stata la 812 Superfast, di cui esalta l’anima racing, per la gioia dei ferraristi più pistaioli. Si tratta di una versione speciale in edizione limitata, destinata a un luminoso futuro collezionistico. Solo pochi fortunati potranno metterne una in garage, per gustarne a piacimento le alchimie estetiche e dinamiche. C’è pure la versione Aperta, per chi ama le emozioni en plein air.

Omaggio alla migliore tradizione

La Ferrari 812 Competizione è stata pensata per un ristretto gruppo di puristi, fedeli custodi della più nobile tradizione del “cavallino rampante”. Gli innovativi concetti tecnologici applicati a motore, dinamica veicolo e aerodinamica hanno permesso a questa supercar di raggiungere nuove vette prestazionali. La spinta fa capo a un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga 830 cavalli di potenza. Il suo regime massimo è di 9500 giri al minuto. Roba da antologia. Anche le musicalità meccaniche sono al top.

Si tratta dello stesso cuore scelto per la Daytona SP3 (dove guadagna ulteriore tono muscolare) ed è senza ombra di dubbio il propulsore più emozionante del panorama automobilistico mondiale. Questo dodici cilindri regala una spinta inesauribile e sensazioni uniche ed irripetibili. Altro che le auto elettriche. Qui c’è la vera passione, qui c’è il vero coinvolgimento, qui c’è la vera vita di un oggetto caldo, non il freddo anonimato di uno smartphone su quattro ruote. L’energia viene scaricata a terra con l’ausilio di un cambio a 7 marce e doppia frizione, che passa di rapporto alla velocità della luce, ma con un feeling pazzesco.

Ferrari 812 Competizione: scariche di adrenalina a volontà

Sulla Ferrari 812 Competizione si è attori protagonisti di un film inebriante. Con questa supercar, il pilota, sia su strada che in pista, diventa un tutt’uno col mezzo, che garantisce reattività immediata ai comandi e controllo assoluto anche nelle manovre più complesse. Il divertimento di guida è sempre ai massimi livelli. Notevole la qualità dello studio aerodinamico, che ha portato a valori estremamente alti la deportanza, senza deturpare l’estetica, offerta in forma molto coinvolgente. La cifra espressiva dominante è l’aggressività, che si impone nella scena, ma con gusto.

Uno degli elementi linguistici più originali e discussi è il lunotto, completamente chiuso per la prima volta su una vettura di serie. Ciò ha fornito ai tecnici la possibilità di esplorare soluzioni inedite, ma non è, a mio avviso, il punto di forza del modello. Personalmente avrei preferito una soluzione più convenzionale. Molto riuscita la scelta dell’intaglio trasversale sul lungo cofano anteriore, dove si inserisce la lama in fibra di carbonio, che snellisce il colpo d’occhio, accorciandone visivamente l’estensione. La Ferrari 812 Competizione è un’auto di forte personalità, dalle forme scultoree e dall’inclinazione marcatamente sportiva, che conquista facilmente il cuore degli appassionati. Anche in tinta Blu Capri.

Foto | Profilo Facebook Ferrari