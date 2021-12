Nuova Alfa Romeo Duetto: ecco come potrebbe essere

Il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato nei mesi scorsi ha detto che in futuro non esclude di riportare sul mercato auto quali la nuova Alfa Romeo Duetto e la nuova GTV. Prima però bisognerà risollevare le sorti della casa automobilistica del Biscione con modelli di “sostanza” come saranno Alfa Romeo Tonale e Alfa Romeo Brennero.

Grazie a questi modelli ma anche alle future generazioni di Giulia e Stelvio e forse anche alla nuova Giulietta, le quotazioni dello storico marchio milanese nel segmento premium del mercato auto si potranno risollevare come si deve sia da un punto di vista dei numeri di vendita ma anche per quanto concerne l’immagine del brand.

Nuova Alfa Romeo Duetto: se tornasse per davvero allora potrebbe essere così

Se i traguardi previsti da Jean-Philippe Imparato saranno raggiunti nei prossimi 5 anni allora ipotizzare il ritorno di auto quali la nuova Alfa Romeo Duetto e la nuova GTV sarebbe il minimo. In particolare i fan del Biscione hanno apprezzato le parole di Imparato per quanto riguarda il ritorno di una nuova Alfa Romeo Duetto.

Nei render che vi mostriamo qualcuno è tornato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di un simile modello qualora realmente tornasse nella gamma della casa automobilistica milanese. Ciò è bastato a galvanizzare i fan del Biscione che sognano un domani di poter tornare ad acquistare veicoli di questo tipo.

Una nuova Alfa Romeo Duetto arriverebbe sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Questo in quanto per quando il modello farà il suo debutto il Biscione sarà già passato ad una gamma completamente elettrica.

La vettura però potrebbe essere un omaggio al passato della casa milanese. Imparato che dice di essere un grande fan di Alfa Romeo non vuole rinunciare a guardare al passato del marchio anche se ovviamente questo non vuol dire portare sul mercato auto dallo stile retro.

Imparato ha confermato che Alfa Romeo non snaturerà il suo DNA ma essendo un marchio che ha sempre anticipato il futuro farà così anche con i suoi futuri modelli, comprese le sportive Duetto e GTV. In ogni caso sembra abbastanza probabile che se davvero queste auto torneranno a fare capolino nella gamma del marchio del Biscione lo faranno solo ed esclusivamente in edizione limitata essendo ormai modelli di nicchia nel mercato automobilistico premium.

