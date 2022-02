Fiat Tipo: in Francia sopravvive solo la versione Cross

Quest’oggi Fiat ha preso una decisione drastica in Francia. La principale casa automobilistica italiana ha infatti comunicato che in quel paese Fiat Tipo sarà venduta solo ed esclusivamente in versione Cross. Questo significa che tutte le altre versioni di Tipo a cominciare dalla Station Wagon non saranno più ordinabili in terra transalpina.

Fiat Tipo Cross sarà l’unica versione acquistabile della vettura di Fiat in Francia

La cosa non stupisce più di tanto, se si pensa che quando è arrivata la versione Cross della Fiat Tipo 5 porte questa in breve tempo ha rappresentato i 2/3 delle vendite di quella vettura in Francia lo scorso anno. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, anche la monovolume Fiat 500L è stato di recente interrotta. Questo significa che in attesa del ritorno dell’Ulysse e del Doblo la principale casa automobilistica italiana si ritrova in Francia dunque con una gamma più ridotta che mai.

Questa modifica ovviamente ha un impatto anche sul prezzo di accesso della Fiat Tipo in Franica, che inevitabilmente diventa più alto. Per avere la versione dotata del motore tre cilindri turbo benzina 1.0 GSE da 100 CV ora bisognerà pagare almeno 20.990 euro per la berlina cinque porte, invece dei 18.490 euro di prima.

Ovviamente però migliorano anche le dotazioni. Oltre alle barre portatutto e alle varie protezioni stile SUV specifiche della Cross, sulla vettura sono forniti di serie il cruise control, il climatizzatore automatico o il sistema multimediale con touch screen da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Si tratta del resto di optional che facevano parte già da prima del pacchetto di Fiat Tipo Cross.

A proposito di questo modello ricordiamo che rimane ancora incerto il suo futuro. Infatti al momento non è così scontato che ci sarà una seconda generazione. Qualcuno afferma che l’auto presto dirà addio. altri invece ipotizzano che la vettura si potrebbe trasformare in un vero e proprio SUV. Il prossimo 1 marzo quando Stellantis svelerò il suo piano industriale forse avremo qualche dettaglio in più su quello che accadrà a questo famoso modello di Fiat nel corso dei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo Cross Station Wagon: è stata confermata in modo ufficiale la nuova versione sw del celebre modello della casa italiana