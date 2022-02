Nuova Citroen C3: al debutto con il motore 1.6 litri da 120 CV

Arrivano interessanti novità dal Brasile per Citroen. Come sappiamo nel 2022 debutterà un nuovo SUV compatto. Si tratta della nuova Citroen C3, un modello che ha già fatto il suo debutto in India e che ora si appresta a fare il suo ingresso anche nel principale mercato auto dell’America latina. A proposito questo veicolo come anticipato da Autos Segredos nel luglio 2021, la nuova Citroën C3 2023 avrà i motori 1.6 16V EC5 e anche il 1.0 Firefly della Fiat Argo.

Inizialmente la nuova Citroen C3 dovrebbe disporre solo del motore 1.6 da 120 cavalli

La novità che riguarda questo modello in Brasile nelle ultime ore è che per il debutto che avverrà a breve, il modello di Citroen disporrà inizialmente del solo motore 1.6 litri da 120 cavalli. La versione con motore 1.0 Firefly farà parte della gamma del veicolo, ma il suo debutto dovrebbe avvenire in un secondo momento. Ricordiamo che il debutto della nuova Citroen C3 in Brasile è previsto per il primo trimestre del 2022.

Non possiamo però escludere qualche ritardo a causa dei problemi di produzione dovuti alla crisi dei semiconduttori che sta dando molti problemi al gruppo Stellantis a livello globale.

Il motore delle versioni più costose della nuova Citroen C3 sarà il 1.6 16V EC5 aggiornato per soddisfare il Proconve L-7. Il motore 1.6 16V EC5 ora eroga 113 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 15,4 kgfm a 4.250 giri/min con benzina nel serbatoio. Con l’etanolo, la potenza sarà di 120 CV a 6.000 giri/min e un tocco di 15,6 kgfm a 4.500 giri/min. Il motore da 1,6 litri può essere collegato a un cambio manuale a cinque marce o a un automatico a sei marce.

Il motore 1.0 Firefly arriverà sulla nuova Citroën C3 con le stesse modifiche presentate in Fiat Argo per soddisfare la P-L7. Il motore 1.0 Firefly P-L7 ora eroga 71 CV a 6.000 giri/min e 10 kgfm di coppia a 3.250 giri/min con benzina. Con l’etanolo, la potenza è ora di 75 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri/min. La trasmissione sarà manuale a cinque marce.

