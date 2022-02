Camp Jeep torna al Chicago Auto Show per il 18° anno

Arrivano belle notizie per Jeep dagli Stati Uniti. Nelle scorse ore infatti è stato annunciato ufficialmente che la famosa pista di prova indoor di Camp Jeep tornerà al Chicago Auto Show per il 18° anno di fila. Dal suo inizio nel 2005, più di 532 mila persone hanno effettuato giri di prova su vari veicoli della casa automobilistica americana, dando un’occhiata alle molteplici caratteristiche fuoristrada che potrebbero non sperimentare comunemente nella guida di tutti i giorni.

Per il 18 esimo anno di fila torna Camp Jeep al Chicago Auto Show

La pista di prova interattiva Camp Jeep è stata il luogo preferito dai partecipanti al salone dell’auto e quest’anno non farà eccezione. La pista è più grande e più ripida e presenta una montagna alta 8,5 metri – 30 cm più alta degli anni precedenti – con angoli di avvicinamento / partenza di 45 gradi. I conducenti esperti guideranno i partecipanti attraverso i vari corsi, che mettono in evidenza le caratteristiche fuoristrada dei veicoli Jeep, nella mostra di 28 mila metri quadrati.

I partecipanti possono fermarsi al display Jeep per un giro gratuito nei seguenti veicoli Jeep: Wrangler Rubicon, Wrangler 4xe, Wrangler 392, Gladiator Rubicon, Gladiator Mojave, Grand Cherokee Trailhawk, Grand Cherokee Overland e Summit Reserve, Cherokee Trailhawk e Compass Trailhawk.

Oltre a Camp Jeep, i partecipanti al salone dell’auto possono sperimentare la capacità e la potenza dei camion Ram nella pista di prova Ram Truck Territory facendo giri gratuiti nei pickup Ram 1500 e 2500/3500.

I conducenti professionisti offriranno ai partecipanti al salone dell’auto un viaggio emozionante mentre attraversano una serie di canali sotterranei in acciaio che mostrano capacità di guida e manovrabilità e opzioni di sospensione.

I clienti di Jeep sentiranno anche la trazione e sperimenteranno la tecnologia di discesa in salita sull’iconica Ram Mountain, un elemento di percorso con angoli di avvicinamento e partenza di 30 gradi.

La tecnologia verrà mostrata con gli istruttori che metteranno in evidenza la tecnologia della fotocamera a 360 gradi, le esclusive sospensioni pneumatiche a quattro angoli, il portellone multifunzione, il touchscreen da 12,1″ e le caratteristiche acustiche NVH.

I veicoli Ram in primo piano includono 1500 Laramie, 1500 Limited, 1500 Rebel, 2500 75th Anniversary Power Wagon, 2500 Limited e 3500 Limited 6.7L Cummins High-Output.

