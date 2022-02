Ferrari 296 GTB: ecco il modellino in scala 1:8 di Amalgam

Amalgam, una famosa azienda che produce modellini in scala particolarmente costosi, ha presentato nelle scorse ore il suo ultimo progetto che riguarda la nuovissima Ferrari 296 GTB ricreata in scala 1:8. Nell’ampio catalogo proposto dalla società britannica ci sono diverse vetture del cavallino rampante.

Anche la 296 GTB è stata costruita a mano in modo accurato e inoltre ha ricevuto l’approvazione ufficiale dal Centro Stile Ferrari. Il modello in scala si basa sui disegni CAD originali della seconda supercar ibrida plug-in del brand di Maranello ed è realizzata con materiali di alta qualità usando i codici e le specifiche della vernice Ferrari.

Ferrari 296 GTB: Amalgam svela la sua versione in scala 1:8

Secondo Amalgam, ogni unità richiede oltre 300 ore per essere completata mentre il lavoro di sviluppo della Ferrari 296 GTB originale ha richiesto 3000 ore. Dalle foto è molto difficile trovare difetti e inoltre si potrebbe essere facilmente ingannati nel pensare che si sta guardando in realtà la vettura reale.

La parte esterna del modellino in scala 1:8 è costituita da inserti in fibra di carbonio, vernice originale, prese d’aria retinate e gruppi ottici realizzati in modo estremamente dettagliato. Aprendo le portiere possiamo vedere la plancia costruita in modo impeccabile e persino le cuciture rosse presenti sui sedili.

Amalgam propone la 296 GTB 1:8 in soli 199 esemplari al prezzo ciascuno di 12.062 euro. Sicuramente, molti proprietari della supercar ibrida plug-in vorranno aggiungerla alla collezione personale.

Inoltre, l’azienda britannica offre la possibilità di personalizzare il modellino acquistato secondo le specifiche esatte della propria Ferrari. Infine, oltre alla versione in scala 1:8, l’azienda sta sviluppando un modello 1:12 più piccolo che sicuramente sarà più conveniente.

Le caratteristiche della nuova GTB

Ricordiamo che la Ferrari 296 GTB è stata presentata ufficialmente il 24 giugno 2021 come erede della F8 Tributo. Questa vettura rappresenta il ritorno di una Ferrari con motore V6 centrale dopo la Dino 206 GT del 1968.

La Gran Turismo Berlinetta porta all’esordio il nuovo V6 biturbo da 3 litri F163 con bancate da 120° e turbine IHI poste all’interno della V. Accanto è presente un propulsore elettrico che soltanto lui eroga 167 CV.

L’unità elettrica è disposta tra il cambio a doppia frizione a 8 rapporti e il propulsore a combustione interna. Complessivamente abbiamo una potenza di 830 CV e 740 Nm di coppia massima. Solo 663 CV vengono erogati dal V6.

In aggiunta, c’è una batteria da 7,45 kWh che permette alla 296 GTB di proporre 25 km di autonomia con una singola ricarica sfruttando la modalità 100% elettrica. Altre caratteristiche offerte dalla vettura ibrida plug-in sono l’impianto frenante brake-by-wire con dischi da 398 mm all’anteriore e da 360 mm al posteriore, gli ammortizzatori Multimatic derivati dalle competizioni GT, l’ampio uso di fibra di carbonio sia per gli interni che per gli esterni e tanto altro ancora.

A livello di prestazioni, la Ferrari 296 GTB impiega 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 7,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 330 km/h.