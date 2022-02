Ferrari: il cavallino rampante reinventa il tergicristallo

Un nuovo brevetto depositato dalla Ferrari negli Stati Uniti, portato alla luce dal sito CarBuzz nelle scorse ore, mostra un innovativo tergicristallo che forse la casa automobilistica del cavallino rampante sta pensando di utilizzare in futuro per le sue super car.

Ferrari deposita il brevetto di un tergicristallo innovativo per le sue future auto

I Tergicristalli così come li conosciamo, hanno due ordini di problemi: sono antiestetici e non sempre sono particolarmente efficaci nel loro compito. Già in passato altre case automobilistiche avevano provato a sostituirli o modificarli ma con scarsi esiti. Pensiamo alla McLaren che nel 2013 aveva sviluppato un sistema di pulizia del parabrezza che utilizzava minuscole vibrazioni per spostare pioggia, insetti e fango.

Nella domanda di brevetto depositata dalla Ferrari di cui vi mostriamo alcune immagini, il tergicristallo ha un ugello posizionato sul bordo del parabrezza. Questo è “capace di emettere un getto di aria compressa” che spingerebbe l’aria lontano dal parabrezza, migliorando così la visibilità. Con un design del tergicristallo più efficiente, il braccio del tergicristallo stesso potrebbe essere reso più piccolo e meno invadente, rendendo così l’auto non solo più elegante ma anche più aerodinamica.

Inoltre, il brevetto depositato dalla casa automobilistica di Maranello indica una disposizione per il riscaldamento e il raffreddamento dell’aria, cosa che sarebbe di grande aiuto nelle mattine d’inverno, soprattutto per chi vive in zone particolarmente fredde. Naturalmente, l’applicazione nella realtà di una tale tecnologia presenta delle problematiche. La più ovvia di esse è la necessità della presenza nell’auto di un compressore e di un serbatoio d’aria.

Ovviamente come sempre diciamo nei casi in cui una casa automobilistica deposita un brevetto questo non vuol dire che poi la tecnologia descritta troverà sbocco nella realtà. Però sicuramente è interessante sapere che la Ferrari sta lavorando ad un sistema di questo tipo. Vedremo se in proposito arriveranno aggiornamenti in futuro.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue: per il futuro SUV del cavallino rampante altro prototipo camuffato avvistato su strada [Video]