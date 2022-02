Ferrari Purosangue: altro prototipo camuffato avvistato su strada [Video]

La settimana scorsa è stato confermato che il nuovo Ferrari Purosangue, il primo SUV del cavallino rampante, inizierà ad essere prodotto proprio quest’anno. Pochi giorni dopo, il noto leaker Varryx ha pubblicato su YouTube un nuovo video spia che mostra in azione l’ennesimo prototipo completamente camuffato del Purosangue mentre girava per le strade italiane.

Pur essendo totalmente mimetizzato, il muletto aveva il corpo destinato alla produzione. Inoltre, possiamo vedere che non avrà la classica forma di un SUV, ma sarà più una sorta di hatchback con assetto rialzato. Prendendo in considerazione le proporzioni del prototipo, il modello potrebbe non avere molto spazio per gli occupanti posteriori dato che le portiere posteriori sembrano molto piccole.

Ferrari Purosangue: Varryx ci mostra in azione un altro prototipo completamente camuffato

Ad ogni modo, a livello estetico, il nuovo Ferrari Purosangue dovrebbe avere un frontale in stile Roma e ben quattro terminali di scarico posizionati sul retro. Sappiamo già che il FUV sarà un veicolo molto importante per lo storico brand di Maranello in quanto aiuterà a far crescere ancora di più le sue vendite, dopo un 2021 in cui si è registrato un nuovo record con oltre 11.000 nuove immatricolazioni.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il Purosangue potrebbe diventare il terzo veicolo ibrido plug-in di Maranello, dopo la SF90 Stradale e la 296 GTB. Tuttavia, a differenza di queste ultime potrebbe avere una batteria agli ioni di litio più capiente per assicurare un’autonomia maggiore rispetto ai soli 25 km con una singola ricarica e in modalità 100% elettrica proposti dalle due supercar.

Ferrari ha promesso che manterrà in vita ancora per un po’ il suo glorioso motore V12, ma purtroppo non sappiamo se troverà posto sotto il cofano del Ferrari Utility Vehicle. Gli altri due powertrain attesi nella gamma sono il nuovo V6 biturbo da 3 litri della 296 GTB e il V8 biturbo da 4 litri della SF90 Stradale. Altre caratteristiche previste sul Ferrari Purosangue sono la trazione integrale, degli interni lussuosi e adatti per quattro persone, delle sospensioni pneumatiche e una nuova piattaforma.

Visto che Ferrari ha già confermato l’inizio della produzione per il 2022, presumiamo che la presentazione ufficiale avverrà proprio entro la fine di quest’anno. Le prime consegne, invece, partiranno nel 2023.

Dato che sul mercato affronterà artisti del calibro di Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Audi RS Q8, Aston Martin DBX707 ecc, possiamo ipotizzare un prezzo di partenza vicino ai 200.000 euro.