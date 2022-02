La benzina sfonda quota 2 euro il litro: incubo Italia

Ancora rincari: adesso, la benzina sfonda quota 2 euro il litro in modalità servito: incubo Italia. Automobilisti stremati da continui aumenti. mentre il gasolio abbatte la soglia psicologica di 1,9 euro/litro. Lo segnala oggi il Codacons, che denuncia l’immobilismo del Governo.

Per il servito i listini di alcuni marchi hanno sfondato il tetto dei 2 euro al litro, con la benzina venduta fino a 2,039 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge il prezzo di 1,902 euro/litro.

Benzina self service a 1,819 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,829, pompe bianche 1,796), diesel a 1,695 euro/litro (+8, compagnie 1,702, pompe bianche 1,678). Gpl servito a 0,818 euro/litro (-1, compagnie 0,825, pompe bianche 0,811), metano servito a 1,781 euro/kg (-3, compagnie 1,829, pompe bianche 1,744), Gnl 2,288 euro/kg (-90, compagnie 2,291 euro/kg, pompe bianche 2,386 euro/kg).

Benzina in alto, che guaio

Listini che crescono di giorno in giorno e non solo aggravano la spesa per i rifornimenti, con un pieno di carburante che costa oggi circa 16 euro in più rispetto al 2021, ma hanno effetti dirompenti sui prezzi al dettaglio, determinando rincari a cascata per l’85% delle merce venduta nei negozi e nei supermercati, dice il Codacons.

Il Governo resta a guardare e non interviene, nonostante il caro-benzina rappresenti un enorme pericolo per la nostra economia, attacca il Codacons.

I cittadini reagiranno infatti all’aumento dei listini e alla perdita di potere d’acquisto contraendo i consumi, un rischio che l’Italia, in piena fase di ripresa economica, non può correre.

Da dove partire? Da un taglio della tassazione che pesa su benzina e gasolio. Molti politici in passato hanno fatto continue promesse in merito.

Petrolio più su

È proseguito nel fine settimana il movimento al rialzo dei prezzi di benzina e gasolio. Brent oltre i 93 dollari al barile, dice Staffetta Quotidiana.

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 595 euro per mille litri (+9, valori arrotondati), diesel a 620 euro per mille litri (+12, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1323,27 euro per mille litri, diesel a 1237,11 euro per mille litri.