Ferrari Purosangue: sarà questo il suo aspetto? [RENDER]

Ferrari Purosangue è uno dei modelli più attesi in assoluto nel mondo dei motori. A proposito di questo veicolo, che sarà il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante, nei giorni scorsi abbiamo saputo ufficialmente che sarà svelato nel corso del 2022. La sua produzione inizierà entro fine anno. La sua commercializzazione avverrà invece agli inizi del 2023.

Nuova ipotesi stilistica di quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro Ferrari Purosangue

A proposito del futuro Ferrari Purosangue oggi vi mostriamo una nuova ricostruzione che è stata realizzata da Jean Francois Hubert/SB-Medien per il sito Carscoops. Questa è solo l’ultimo di una serie di render che hanno accompagnato in questi mesi lo sviluppo del modello e che sono state intervallate da immagini spia pubblicate sul web.

Di questo SUV al momento si sa davvero poco a parte che sarà erede di GTC4lusso e che rispetto ai suoi rivali si tratterà di un veicolo completamente diverso. Non a caso nei mesi scorsi Ferrari ha parlato di FUV più che di SUV ad indicare che si tratta di un modello unico nel suo genere.

Le foto spia non aiutano più di tanto in quanto il prototipo appare fortemente mascherato ed è difficile comprendere quelle che saranno le reali proporzioni del SUV. L’assetto comunque sembra essere piuttosto ribassato.

Per quanto riguarda la gamma dei motori di Ferrari Purosangue, sono previsti diversi propulsori. Un propulsore che si dice sia in lavorazione è lo stesso ibrido V6 biturbo da 2,9 litri di base della 296 GTB.

Questo propulsore eroga un totale di 819 CV e 740 Nm e, se trapiantato nel Purosangue senza alcuna modifica, lo renderebbe il SUV più potente in produzione. Se il V6 da 2,9 litri fosse montato senza il motore elettrico, produrrebbe comunque 654 CV e renderebbe comunque il SUV della Ferrari più potente rispetto a Lamborghini Urus.

Nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente in estate sapremo con precisione quando esattamente il SUV debutterà. Si ipotizza comunque che Ferrari Purosangue possa fare il suo debutto nel corso del prossimo autunno.

