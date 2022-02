Nuova Fiat Uno: sarà lei il SUV in arrivo nel 2023?

Dopo che nelle scorse settimane il capo globale del marchio Fiat, Olivier Francois, ha dichiarato che forse per la futura famiglia di Fiat Panda si sarebbero potuti usare altri nomi ed in particolare alcuni di quelli che fanno parte della storia della casa italiana, le voci hanno iniziato a circolare. Una di quelle più diffuse, che negli ultimi tempi sembra prendere sempre più piede, è che il futuro B-SUV, che il marchio di Stellantis produrrà presso lo stabilimento polacco di Tychy e lancerà nel corso del prossimo anno, si possa chiamare nuova Fiat Uno.

Sembra sempre più vicino l’arrivo sul mercato di una nuova Fiat Uno

La nuova Fiat Uno dunque avrebbe le sembianze di un SUV compatto di circa 415 cm che la casa italiana realizzerà su piattaforma CMP e che avrà pure una versione completamente elettrica. Questa variante, secondo i soliti bene informati, forse arriverà in contemporanea con quella dotata di motore a combustione. L’auto sarà economica e da questo punto di vista avrà pochi rivali sul mercato. Il modello è stato di recente avvistato nelle prime foto spia, che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, in versione prototipo camuffato. Il muletto ha ancora una carrozzeria non definitiva presa in prestito dalla Opel Mokka.

Ancora non sappiamo molto di questa nuova auto della casa italiana se non che il suo design sarà fortemente influenzato da quello della concept car Fiat Centoventi come anticipato dal boss Olivier Francois.

Per il resto bisognerà aspettare il prossimo 1 marzo 2022 quando il gruppo Stellantis anticiperà il suo piano industriale, il primo da quando il gruppo è nato grazie alla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

In quella data infatti è possibile che possano emergere nuove informazioni su questo modello e soprattutto finalmente sapremo se davvero si tratterà della nuova Uno o più semplicemente di una Fiat Panda SUV.

