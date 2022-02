Leasys lancia Plug & Drive per abbonarsi a Jeep Renegade e Compass 4xe

Lo spirito di avventura di Jeep Renegade e Compass 4xe sposa la flessibilità delle formule di abbonamento. Nelle scorse ore, Leasys Rent ha annunciato Plug & Drive. Si tratta di un’innovativa soluzione per entrare nel mondo Jeep all’insegna della libertà di guida.

La società, specializzata in soluzioni di noleggio e subscription, lancia il primo abbonamento mensile dedicato ai due modelli ibridi plug-in della gamma SUV 4xe, leader nel 2021 in Italia nel segmento “alla spina”, che comprende auto elettriche e ibride plug-in. Un primato confermato anche a gennaio 2022 con una quota record pari al 19%.

Leasys Plug & Drive: presentata la nuova formula di abbonamento per Jeep Compass e Renegade 4xe

Attivabile presso le concessionarie Jeep con mandato Leasys Rent, Plug &Drive può essere rinnovata mensilmente (fino a 12 mesi), con la possibilità di restituire l’auto anche dopo i primi 30 giorni senza pagare alcun tipo di penale. Abbonarsi è molto semplice e soprattutto vantaggioso.

Per accedere alla formula basta avere solo una carta di credito. Una volta effettuata l’iscrizione, al costo di 199 euro per Renegade e 299 euro per Compass, sarà possibile scegliere od ordinare il proprio modello in concessionaria e ritirarlo nel giorno stabilito.

Ogni abbonamento Plug & Drive comprende 1500 km di percorrenza mensile, oltre ad assicurazione RCA e coperture per danni e furto. A questi vantaggi si aggiunge la possibilità di ricaricare gratuitamente l’auto presso la rete elettrificata di Leasys Rent.

Il tutto a fronte di un canone mensile fisso di 579 euro per il Jeep Renegade 4xe o di 599 euro per la Jeep Compass 4xe, pagabile anche online. Pensata per essere un tributo al mondo 4xe, la nuova formula coniuga lo spirito off-road e la propulsione ibrida plug-in, tipici di ogni modello della gamma targata Jeep, all’innovazione e alla flessibilità garantiti dalle soluzioni di abbonamento all’auto proposte da Leasys Rent, in una sintesi ideale di libertà, divertimento di guida e sostenibilità ambientale.

La strategia del marchio di Stellantis verso la transizione energetica non prevede solo il meglio della tecnologia, ma anche partnership prestigiose, come appunto quella con Leasys Rent, per sviluppare servizi e prodotti evoluti che si rivolgono agli automobilisti proiettati verso il futuro della mobilità, ai quali occorrono risposte pratiche e tailor made per esigenze in costante evoluzione.