Alfa Romeo Tonale la chiave per fare breccia negli USA?

Alfa Romeo ha venduto nel 2021 in USA 18.250 unità. Non è stato insomma un anno eccezionale come numero di vendite per il Biscione nonostante il marchio sia ritornato alla redditività in Nord America. Le cose però dovrebbero migliorare già a partire da quest’anno. Infatti nella seconda metà del 2022 negli Stati Uniti dovrebbe avvenire il debutto di Alfa Romeo Tonale che sarà svelato domani alle 15 ad Arese.

Alfa Romeo Tonale sarà il grimaldello con il quale il Biscione farà breccia nel mercato USA?

Gli esperti di settore e gli analisti di mercato pensano che Alfa Romeo Tonale possa essere il modello giusto per rilanciare le quotazioni del Biscione negli USA e poter fare breccia in chi fino a questo momento è rimasto lontano dalle auto di Alfa Romeo negli Stati Uniti. Ovviamente in quel segmento di mercato le rivali tedesche di Audi, Bmw e Mercedes vanno per la maggiore.

Tuttavia di recente altri marchi quali Lexus, Volvo e Genesis, con le loro ultime novità hanno dimostrato che negli Stati Uniti c’è ancora spazio in quel segmento di mercato per altre offerte. Dunque Alfa Romeo Tonale potrebbe benissimo ritagliarsi il suo spazio potendo far avvicinare nuovi clienti al Biscione che fino ad ora sono rimasti lontani per una questione di prezzi. Infatti Tonale dovrebbe costare meno di Stelvio e Giulia.

Oltre al prezzo più basso e il fatto di collocarsi in un segmento altamente popolare, la differenza in favore di Alfa Romeo Tonale potrebbe farla anche il fatto di essere un modello che dovrebbe far fare un notevole salto in avanti allo storico marchio milanese in termini di tecnologia. Si prospetta un modello che rispetto a Giulia e Stelvio offrirà ai suoi clienti il meglio degli attuali sistemi di sicurezza, infotaiment e assistenza alla guida. Vedremo dunque se le cose andranno effettivamente così per il Biscione che comunque non rinuncia al suo obiettivo di sfondare negli Stati Uniti.

