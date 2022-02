Ferrari 488 GT3 Evo 2020: Pier Guidi e Ledogar conquistano il titolo piloti

Alessandro Pier Guidi e Côme Ledogar hanno conquistato il titolo piloti nell’ultimo round dell’Intercontinental GT Challenge 2021, con il secondo posto conquistato alla 9 Ore di Kyalami. La serie organizzata da SRO presenta le gare endurance più difficili per le auto GT3. La stagione agonistica 2021 si è ufficialmente conclusa con l’evento sudafricano.

È stato il maggior successo di sempre per Ferrari con 24 titoli conquistati, tra cui due corone mondiali FIA WEC conquistati nei principali campionati nazionali e internazionali. La gara è proseguita senza intoppi con le Ferrari sempre nelle prime posizioni, impegnate in un duello con la Mercedes Akka-ASP di Marciello-Gounon-Boguslasvski, fino a quando la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°71 si è ritirata a metà gara a causa di un problema alla trasmissione.

Ferrari 488 GT3 Evo 2020: l’auto da corsa di Maranello si porta a casa un altro titolo piloti

Peccato per Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco e Alessio Rovera, che fino ad allora hanno avuto una prestazione avvincente. Il danese, che aveva fatto coppia con Pier Guidi e Ledogar nei round precedenti, è stato il primo a congratularsi con i compagni di squadra al termine della gara, segno del clima positivo tra i piloti.

Dopo che la Mercedes si è allontanata verso la quinta ora, l’equipaggio della Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°51 di AF Corse Francorchamps Motors ha cercato di contenere il distacco dal leader, gestendo allo stesso tempo il vantaggio sulle due Audi ancora in corsa per il titolo. Tutto questo senza correre rischi inutili su una pista molto impegnativa per conducenti e veicoli.

Alessandro Pier Guidi, che ha condiviso l’abitacolo della Ferrari con Côme Ledogar e Miguel Molina, ha tagliato il traguardo secondo dopo una gara impreziosita nelle prime ore dallo spettacolare sorpasso all’esterno ai danni dell’italiano Drudi.

Con questo risultato, sia Peri Guidi che Ledogar hanno conquistato il loro primo titolo in assoluto all’Intercontinental GT Challenge mentre la Ferrari è finita dietro ad Audi nella classifica Costruttori. Il pilota italiano ha concluso una stagione straordinaria in quanto ha vinto il titolo mondiale FIA WEC, la GT World Challenge Europe Endurance Cup, due vittorie alla 24 Ore di Spa Francorchamps e alla 24 Ore di Le Mans.

Si tratta del titolo n°107 per la Ferrari 488 GT3 nelle sue configurazioni standard ed Evo 2020, con 429 vittorie su 770 partenze. È un risultato straordinario che la conferma come la Ferrari di maggiore successo della storia.