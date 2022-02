Alfa Romeo Brennero: cosa sappiamo e cosa non sappiamo

Il 2023 sarà l’anno di Alfa Romeo Brennero, il B-SUV sarà la nuova entry level della casa automobilistica del Biscione. Al momento di questo modello sappiamo alcune cose mentre di altre non si sa praticamente nulla. Iniziano da ciò che è già sicuro. Sappiamo con certezza che il modello sarà presentato nella seconda metà del 2023 e che la produzione inizierà nell’autunno dello stesso anno.

Ecco cosa si sa e cosa non si sa fino ad ora su Alfa Romeo Brennero

Di Alfa Romeo Brennero sappiamo che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme ai B-SUV di Fiat e Jeep. A quanto pare il SUV sarà il primo modello completamente elettrico dello storico marchio milanese. Questo SUV sarà anche il primo per il Biscione ad essere costruito su piattaforma CMP. Infine sappiamo che sarà una vera Alfa Romeo, come stile, sportività, lusso e piacere di guida. Le sue rivali nel segmento B saranno il futuro SUV di Smart e Audi Q2. La sua lunghezza dovrebbe essere intorno ai 430 cm.

Sono tante però le cose che non sappiamo. Innanzi tutto il nome. Ancora infatti non è stato confermato ufficialmente che il modello si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Non sappiamo quale sarà il suo prezzo di partenza, anche se si presume che non costerà meno dei concorrenti diretti. Non sappiamo quando esattamente avverrà lo sbarco in concessionaria. Altra cosa che per il momento nessuno sa è se la versione completamente elettrica sarà lanciata in contemporanea con quelle a combustione o se arriverà in un secondo momento.

Non si sa se lo sviluppo del modello di Alfa Romeo è già iniziato. Infine altra cosa che tanti si domandano ma che nessuno ancora sa con precisione è se nella gamma dei motori ci sarà spazio anche per motorizzazioni diesel al pari di quanto avverrà con Alfa Romeo Tonale. Queste sono solo alcune delle cose sulle quali il futuro Alfa Romeo Brennero sembra avvolto nel mistero.

Si spera ovviamente che già a partire dalle prossime settimane alcune di queste informazioni possano trapelare. Tra l’8 febbraio, giorno di presentazione di Alfa Romeo Tonale e l’1 marzo giorno in cui il gruppo Stellantis svelerà il suo piano industriale si spera che qualche nuovo dettaglio su questo futuro modello possa emergere.

