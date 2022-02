Peugeot: nel 2021 le vendite crescono bene

Arrivano buone notizie per Peugeot. La casa automobilistica del Leone ha registrato lo scorso anno 2021 un aumento del 5 per cento nelle sue vendite globali, a più di 1,2 milioni di auto, come riportato dal produttore. Linda Jackson, numero uno del produttore del leone si è detta molto contenta di questo risultato sottolineando come esso sia avvenuto in un contesto assai turbolento per il settore a causa della pandemia e anche della crisi di produzione dovuta alla carenza di semiconduttori.

In Europa le consegne sono rimaste stabili rispetto al 2020, la casa francese ha immatricolato nel nostro continente 943.805 unità, riuscendo ad aumentare la propria quota di mercato in 12 paesi. Il brand del gruppo Stellantis ha anche confermato che sta migliorando molto sul fronte dell’elettrificazione con un’auto su sei ibrida o elettrica tra quelle vendute.

Per quanto riguarda i singoli modelli, la Peugeot 208 è stata l’auto più venduta a livello globale da parte del marchio francese, ottenendo il 12 per cento in più rispetto all’anno precedente grazie all’immatricolazione di ben 270.700 unità. Segue la 2008 con 247.600 unità che ha ottenuto una crescita del 28 per cento in più, e chiude la ‘top 3’ dell’azienda il SUV 3008, con 180 mila auto vendute che rappresentano una crescita del 4 per cento rispetto al 2020.

Al quarto posto tra le auto più vendute dal marchio francese di Stellantis troviamo la Peugeot 408 con 13.300 unità ed una crescita del 36 per cento. Insomma sicuramente un anno positivo per la casa francese che spera di fare ancora meglio in questo 2022 iniziato da poco e che sembra promettere bene, dopo che il primo mese ha registrato una tendenza positiva in molti mercati per la casa automobilistica del Leone.

