Peugeot 208: importante novità per le versioni con cambio automatico

Una importante novità arriva per la Peugeot 208. Questa però non riguarda tutte le versioni ma solo quelle dotate di cambio automatico. Per queste auto infatti la casa automobilistica del Leone ha previsto un nuovo selettore del cambio. Al posto della precedente leva del cambio chiamata “snake” che era montata in diagonale arriva il nuovo “e-toogle”. Si tratta di un piccolo selettore che è stato inserito nella console centrale.

Arriva un nuovo selettore delle marce per le versioni con cambio automatico di Peugeot 208

Questa novità dovrebbe rendere ancora più confortevole la vita dei clienti di Peugeot che si mettono alla guida della Peugeot 208. Inoltre essa risulta essere anche più gradevole dal punto di vista estetico. Ricordiamo che l’auto si è confermata come una delle più vendute in assoluto nel nostro continente.

Il suo look minimalista libera spazio nel tunnel centrale e rende la vettura di Peugeot ancora più elegante nel suo abitacolo. L’auto può essere acquistata in 7 allestimenti: Like, Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack. I suoi prezzi partono da 16.900 euro. Questo è il prezzo della versione con l’allestimento LIKE, abbinato al motore benzina PureTech da 75 CV.

Peugeot 208 si conferma come una delle vetture più amate in Italia dove nel 2021 ha ottenuto oltre 30 mila immatricolazioni. Dal suo lancio nel nostro paese la vettura della casa automobilistica del leone è stata scelta oltre 65 mila volte. Il gruppo Stellantis non fa mistero di puntare ancora forte su questo modello per far crescere ulteriormente le vendite della casa automobilistica francese nei prossimi anni. Vedremo dunque prossimamente quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello.

