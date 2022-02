Ferrari Purosangue: proseguono i test sulla versione ibrida [Video]

Il prototipo “sporco” del nuovo Ferrari Purosangue è stato avvistato ancora una volta sulle strade italiane, secondo un nuovo video pubblicato su YouTube da Varryx. Il muletto in questione ha fornito alcuni potenziali indizi sulla presenza di un motore V6 ibrido sotto il cofano.

Sebbene la casa automobilistica di Maranello non gli piaccia chiamarlo SUV, lo è in quanto propone forma, praticità ed esperienza di guida tipici di uno Sport Utility Vehicle. Il Purosangue sarà il primo SUV di Maranello e prenderà il posto della GTC4Lusso che si è proposta sul mercato sotto forma di una shooting brake.

Ferrari Purosangue: Varryx cattura in video ancora una volta il prototipo “sporco”

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Tuttavia, alcune indiscrezioni riportano che il FUV (Ferrari Utility Vehicle) verrà proposto con tre tipi di propulsori: V6, V8 e V12.

Il primo proverebbe dalla 296 GTB, e quindi affiancato da un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 830 CV. Il secondo arriverebbe dalla SF90 Stradale mentre il terzo dai modelli top di gamma come la 812 Superfast.

Nel caso del Ferrari Purosangue avvistato su strada da Varryx, disponeva del nuovo V6 biturbo da 3 litri con tecnologia ibrida plug-in che ha debuttato per la prima volta a bordo della Ferrari 296 GTB. Il motore a 120° riesce a sviluppare una potenza di 663 CV a 8000 g/min e 740 Nm di coppia massima a 6250 g/min. Il motore elettrico aggiunge 167 CV.

È presente anche una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni da 7,45 kWh che garantisce fino a 25 km di autonomia come una singola ricarica sfruttando la modalità 100% elettrica. Considerando il peso aggiuntivo, il Purosangue ibrido plug-in potrebbe offrire meno autonomia, anche se rimane l’ipotesi dell’implementazione di una batteria più capiente per raggiungere sempre i 25 km.

Ad ogni modo, con questo gruppo propulsore il primo SUV di Ferrari diventerebbe il più potente al mondo, superando sia la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e il suo Hemi V8 sovralimentato da 717 CV che l’Aston Martin DBX707 con V8 biturbo da 4 litri di origine AMG da 707 CV.

Ferrari ha confermato questa settimana, mentre annunciava i risultati del 2021, che il nuovo Ferrari Purosangue entrerà in produzione quest’anno. Ciò significa che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire entro la fine del 2022 mentre le consegne sono attese nel 2023.