Ferrari Purosangue: nuovo video spia

Il prototipo camuffato di Ferrari Purosangue è stato nuovamente avvistato. Il SUV del cavallino rampante, primo veicolo di questo tipo nella lunga storia della Ferrari, dovrebbe essere svelato entro fine anno. Su questo però attendiamo ancora conferme ufficiali da parte dei dirigenti della casa automobilistica di Maranello. Nel frattempo continuano gli avvistamenti. Nelle scorse ore su Youtube Varryx ha pubblicato un nuovo filmato che mostra il prototipo camuffato del modello di Ferrari molto sporco e impolverato.

Nuovo video spia del prototipo del SUV Ferrari Purosangue

Molto probabilmente si tratta di una unità utilizzata per la guida fuoristrada che ha percorso strade in terra battuta e si è ridotta in questa maniera. Scatti spia, immagini sporche di Ferrari Purosangue e frammenti di test mule sono tutto ciò che abbiamo per ora, su questo modello per il quale vige in Ferrari il massimo riserbo.

Solo alcuni render apparsi sul web negli ultimi mesi e basati sulle foto spia dei prototipi ci aiutano più o meno a capire come sarà il primo SUV nella storia della casa automobilistica del Cavallino rampante. Mentre l’estetica della nuova vettura del produttore di Maranello rimane segreta, lo è anche ciò che si nasconde sotto la superficie.

Al momento vi sono molte supposizioni su quale motore adotterà questo modello. Si dice che in ogni casi Ferrari Purosangue avrà una gamma di motori elettrificata. Se si tratterà di V6, V8 o V12 questo lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Mancano solo pochi mesi al debutto ufficiale della Purosangue e possiamo aspettarci sempre più scatti spia del nuovo modello di Maranello nel corso delle prossime settimane. Vedremo se nel frattempo saranno emersi nuovi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dell’atteso modello che dovrebbe far aumentare e non di poco le vendite del cavallino rampante portandole a livelli record.

