Previsioni vendite di auto nel mondo per il 2022: in rialzo

Nel mare di pessimismo che si respira nei portali di informazione, fra aumenti dell’energia e della benzina, una buona notizia: in rialzo le previsioni delle vendite di auto nel mondo per il 2022. La fonte è autorevole, Automotive News Europe. Che a sua volta riporta lo studio degli analisti della società LMC Automotive. Il mercato automobilistico inizierà quest’anno una lenta ripresa.

Le immatricolazioni di veicoli leggeri arriveranno alla fine del 2022 a 85 milioni di unità a livello globale, registrando una crescita del 6% sul 2021. Perché?

Vendite di auto nel mondo: boccata di ossigeno

Uno: la crisi pandemica si farà meno grave. Due: ci sarà il graduale ritorno alla normalità per quanto riguarda la fornitura di chip.

Per Pete Jelly, amministratore delegato di LMC, la spinta avverrà in particolare nell’ultima parte dell’anno perché la carenza di forniture continuerà a farsi sentire almeno fino al terzo trimestre. La ripresa sarà uniformemente distribuita sui grandi mercati, anche se nessuno di questi dovrebbe segnare numeri a doppia cifra.

Le vendite di veicoli leggeri in Europa cresceranno del 7% raggiungendo quota 17,8 milioni di unità. Nella sfera di cristallo, il Vecchio Continente sarà decisamente più attivo, viste le performance non buone del 2021, ha dichiarato l’analista. Spinta contenuta anche per il Nord America, le cui previsioni parlano di un aumento del 6% pari a 18,7 milioni di esemplari.

E la Cina, con le sue immense potenzialità? Crescerà meno di Europa e Nord America. Per la Repubblica popolare le previsioni annunciano un aumento di consegne pari al 5% a 26,6 milioni di auto. Non male il Sud America (+9% a 3,6 milioni di veicoli) e il resto dell’Asia, India inclusa, con un +7% a 15,3 milioni di unità.

Ovviamente, la situazione tornerà stabile e ai livelli del 2019 nel 2023, quando le vendite di auto a livello globale dovrebbero raggiungere i 90,2 milioni di unità.

Decisioni politiche: automotive Italia ai margini

Purtroppo, in tutto questo, con le attuali decisioni politiche, l’Italia è ai margini dell’Europa e del mondo in fatto di automotive. Incredibile, vista la nostra tradizione e la passione sconfinata per l’auto degli italiani, come dimostrano gli incentivi che vanno a ruba. Zero bonus, zero defiscalizzazione, poche colonnine elettriche, transizione energetica a parole.

La previsione di Dataforce Italia per il 2022 ipotizza il raggiungimento a fine d’anno di quota 1.550.000 nuove immatricolazioni, con un incremento rispetto al 2021 del 6% mentre. Numeri bruttissimi.