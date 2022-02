Peugeot: ecco i programmi per l’Italia

Peugeot è considerato dal gruppo Stellantis come uno dei suoi marchi più importanti. La casa automobilistica del Leone per quanto riguarda il futuro ha intenzione di ampliare ulteriormente le sue quote di mercato a livello globale. Anche in Italia il marchio francese nei prossimi anni punterà a crescere ancora. Nelle scorse ore in proposito sono arrivate interessanti dichiarazioni da parte del numero uno in Italia di Peugeot Thierry Lonziano.

Thierry Lonziano parla dei futuri programmi di Peugeot in Italia

Lonziano è francese ma di chiare origini italiane. Da oltre 25 anni lavora per Peugeot. Presentandosi alla stampa il CEO ha detto di essere orgoglioso di ricoprire questo incarico proprio nel nostro paese. L’Italia del resto è il secondo mercato al mondo per importanza per la casa francese. Infatti qui da noi ha venduto 98 mila auto nel 2021.

Lonziano mette in evidenza l’importanza di Peugeot dentro Stellantis affermando che ogni 5 auto vendute dal gruppo una è della casa automobilistica del Leone. In Italia la casa francese è il quarto marchio per numero di auto vendute e negli ultimi anni ha triplicato i suoi clienti. Anche in Italia così come nel resto del mondo Peugeot vuole migliorare l’assistenza clienti considerata da alcuni come il vero tallone d’Achille dell’azienda.

Per quanto riguarda le singole auto la 2008 è stata la più venduta, a seguire la 208 e poi la 3008. Nel 2022 la grande protagonista sarà la nuova 308 che finalmente arriverà in concessionaria dopo la presentazione dello scorso anno.

Lonziano ha chiarito che nel 2022 Peugeot in Italia proverà a salire per la prima volta sul podio delle case automobilistiche con più vendite. Per quanto riguarda i problemi dovuti alla carenza di semiconduttori, il responsabile del marchio del Leone in Italia si augura che nel 2022 la situazione possa andare via via a sistemarsi.

