Peugeot: Linda Jackson rivela come avverrà l’espansione globale

Peugeot ha concluso il 2021 con una seconda posizione nella classifica europea per quanto riguarda le auto più vendute, con 649.514 immatricolazioni. La casa automobilistica francese è riuscita a piazzarsi dietro a Volkswagen che ha venduto complessivamente 1,08 milioni di unità.

Nel corso di un’intervista, il CEO Linda Jackson ha dichiarato che vogliono fare sempre meglio e sono in questo gioco per vincere. L’ad ha proseguito dicendo che il brand ha ottimi prodotti con cui lottare sul mercato, ma è una lunga strada da percorrere per arrivare in prima posizione.

Peugeot: il CEO Linda Jackson rivela i piani di espansione globale

Jackson ha detto poi di avere molto rispetto nei confronti di Volkswagen. A parte il successo conquistato nel Vecchio Continente, il dirigente, che ha assunto il ruolo di CEO a gennaio 2021, affermato che quattro delle sei regioni globali di Peugeot vantano una quota di mercato in crescita mentre due sono stabili.

Il 20% delle vendite della casa del Leone avvengono al di fuori dell’Europa. Linda Jackson afferma che il brand ha una reale opportunità di crescere in Sud America, Medio Oriente, Africa e Cina, senza tralasciare ovviamente l’Europa.

Un altro obiettivo che ha attualmente la casa automobilistica di Stellantis è migliorare il servizio clienti. Jackson ha dichiarato che il marchio è molto forte in termini di prodotti e vuole raggiungere lo stesso obiettivo anche per quanto riguarda l’esperienza del cliente, che si tratti di concessionarie, siti Web e tutti gli altri punti di contatto con i clienti.

Durante la stessa intervista, il CEO di Peugeot ha dichiarato che al momento non ci sono piani di espansione della gamma di veicoli, alla domanda se ci fosse una presunta coupé basata sul 3008 conosciuta nelle indiscrezioni con il nome di Peugeot 4008.

Solo modelli per massimizzare i profitti

Jackson ha affermato che stanno lavorando su una strategia di modello di base, ovvero modelli chiave da lanciare sul mercato per massimizzare i profitti. Peugeot è molto fortunata ad avere una rappresentanza nella maggior parte dei principali segmenti di profitto.

L’unico modello aggiunto alla gamma, ma non in Europa, è il pick-up Peugeot Landtrek che è stato lanciato in Africa, Medio Oriente e Sud America, luoghi in cui il segmento dei pick-up è particolarmente interessante.

Il dirigente ha parlato poi del recente successo di Peugeot in Europa in parte attribuito ai suoi veicoli elettrificati. Ad esempio, la e-208 si è posizionata in cima alle classifiche di vendita per tutto il 2021.

Complessivamente, i veicoli elettrici hanno rappresentato il 20% delle vendite a dicembre, ha affermato Linda Jackson. È molto probabile che questa percentuale aumenterà in futuro, anche in vista dell’arrivo della versione 100% elettrica della 308 il cui lancio ufficiale avverrà nel 2023.