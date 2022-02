Peugeot e-208: il nuovo restyling sarà costruito in Spagna

La Peugeot e-208 è diventata una delle auto elettriche più popolari in Europa in pochissimi mesi. Nonostante i tantissimi competitor presenti nel segmento B, la casa automobilistica francese è riuscita a rendere la e-208 una vera e propria icona nel Vecchio Continente.

A giudicare dalle ultime novità trapelate su Internet, l’attuale generazione della 208 elettrica riceverà presto un importante restyling che gli permetterà di affrontare il resto della vita commerciale che l’aspetta.

Peugeot e-208: Stellantis avrebbe scelto lo stabilimento di Saragozza per assemblare il nuovo restyling

Il facelift che Peugeot ha in serbo per la sua auto elettrica più economica porterà con sé importanti innovazioni che vanno ben oltre il semplice cambiamento del design o il miglioramento delle tecnologie presenti a bordo.

Secondo quanto riportato, la nuova Peugeot e-208 dovrebbe essere svelata ufficialmente nel 2023. Nello stesso anno, Stellantis prevede di attuare una serie di ristrutturazioni ai suoi stabilimenti europei.

L’attuale Peugeot e-208 viene prodotta a Trnava (Slovacchia) mentre il prossimo restyling dovrebbe essere assemblato in Spagna e più precisamente nell’impianto di Saragozza. Qui viene già prodotta la Opel Corsa-e, modello con cui la e-208 condivide diverse caratteristiche tecniche, fra cui il motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. Le versioni con motore a combustione interna della nuova 208, invece, saranno prodotte a Kenitra (Marocco).

In base a quanto riportato, il motivo principale di questo cambiamento è legato al programma Smart Cars di Stellantis il cui obiettivo principale è dare vita a un’intera gamma di modelli basati sulla nuova piattaforma CMP Entry. Questa è stata progettata principalmente in India da TCS, un’azienda appartenente a Tata Motors.

La piattaforma sarà lanciata quest’anno con la nuova Citroën C3 che sarebbe disponibile sia in Brasile che in India. La CMP Entry sarà adattata al mercato europeo e il compito della produzione è stato assegnato allo stabilimento slovacco di Stellantis.

In questo sito verrà prodotta la prossima generazione della C3 europea e la sostituta dell’attuale Opel Crossland. I due modelli avranno una gamma costituita da motori endotermici e 100% elettrico. Anche le nuove generazioni della Peugeot 208 e della Opel Corsa saranno prodotte ancora una volta a Saragozza e il debutto è previsto per il 2026.

Per ora sappiamo che la nuova Corsa diventerà un’auto 100% elettrica, senza quindi offrire alcuna variante con propulsore a combustione interna. Alla base ci sarà la nuova piattaforma STLA Small. Per quanto riguarda la Peugeot 208, dovrebbe aggiungersi alla gamma una versione mild hybrid prodotta in Marocco.