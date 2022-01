Peugeot e-208 conquista un importante premio per il terzo anno consecutivo

La Peugeot e-208, la versione 100% elettrica della 208, ha vinto per il terzo anno consecutivo il premio Small EV Car of the Year in occasione dei Company Car & Van Awards 2022.

Anche la gamma di veicoli commerciali leggeri della casa automobilistica francese è stata premiata, con l’Expert che ha vinto il riconoscimento Medium Van of the Year e la versione elettrica e-Expert che si è aggiudicata il premio Medium Electric Van of the Year.

Peugeot e-208: eletta Small EV Car of the Year ai Company Car & Van Awards 2022

I premi sono stati ufficialmente annunciati oggi e compariranno nell’edizione di febbraio della rivista Company Car & Van. La pluripremiata e-208 viene fornita con una batteria da 50 kWh e un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima.

Capace di raggiungere fino a 225 km di autonomia con una singola ricarica (ciclo WLTP), la Peugeot e-208 supporta anche una ricarica rapida fino a 100 kW. Una carica dallo 0% all’80% richiede appena 30 minuti.

La e-208 rappresenta solo uno dei modelli completamente elettrici e ibridi plug-in offerti dalla casa del Leone, in linea con la sua ambizione di offrire una variante elettrificata di ogni veicolo della sua line-up entro il 2024.

Andrew Walker, editor di Company Car & Van, ha dichiarato che la Peugeot e-208 rimane, per il terzo anno consecutivo, la piccola auto elettrica più bella in circolazione. Propone un’autonomia di 200 km con una singola ricarica e dispone dello splendido Peugeot i-Cockpit, oltre ad essere proposta a un prezzo competitivo.

Premiati anche Expert ed e-Expert

Come anticipato ad inizio articolo, il Peugeot Expert e la versione completamente elettrica e-Expert sono stati premiati durante i Company Car & Van Awards 2022. Il nuovo Expert è disponibile con batterie da 50 o 75 kWh, quest’ultima che fornisce un’autonomia fino a 205 km con una singola ricarica.

Grazie alla ricarica rapida fino a 100 kW, il furgone di medie dimensioni impiega soli 30 minuti per caricarsi dallo 0% all’80%. Inoltre, offre uno spazio di carico fino a 6,6 m³ e un carico utile massimo di 1226 kg.

L’Expert ha stupito i giudici del concorso per il suo carico utile massimo di 1466 kg, il volume di carico di 6,6 m³ e la possibilità di scegliere fra tre lunghezze (Compact, Standard e Long). Secondo Walker, il Peugeot Expert è ideale per soddisfare le esigenze sia delle aziende che degli utenti privati.