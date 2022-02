Vendite di auto elettriche senza incentivi: mezzo flop

Allarme in Italia: vendite di auto elettriche (BEV) senza incentivi, mezzo flop a gennaio 2022. Come previsto. Infatti, spiega Motus-E, si registra per tutte le auto elettriche un calo delle immatricolazioni rispetto a dicembre 2021 del -22,34%. Corrispondente ad un totale di 2.610 PEV (elettrificate, incluse le PHEV, ossia le ibride plug-in) in meno vendute. In particolare, le immatricolazioni di BEV diminuiscono di 2.507 unità, mentre le PHEV immatricolate sono quasi pari a dicembre (con solo 103 auto immatricolate in meno).

C’è da capire che cosa vorrà fare adesso il Governo Draghi. Situazione delicatissima per il settore, le concessionarie, l’occupazione, la sicurezza stradale, l’ambiente.

Auto elettriche, serve la svolta

Non solo. Le elettriche rallentano in maniera significativa rispetto all’ultimo quadrimestre del 2021 mentre sono stabili le vendite di PHEV (attorno alle 5.500 unità). Invertendo quindi la tendenza degli ultimi mesi in cui le BEV hanno superato gli ibridi plug-in stabilmente.

A gennaio 2022, le ibride plug-in superano i veicoli full electric di +1.921 unità, rappresentando il 60,41% delle auto elettriche immatricolate.

C’è da essere ottimisti?

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, a gennaio 2022 le auto con ricarica o PEV (le Plug-in Electric Vehicle, somma di BEV e PHEV) sono in aumento rispetto a quelle vendute lo stesso mese nel 2020 del +47,52%, raggiungendo 9.223 unità. Ma questo consola?

Le auto elettriche crescono del +46,04% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, registrando un totale di 3.651 unità, mentre le ibride plug-in aumentano del +48,51%, con 5.572 unità vendute.

La quota di mercato delle PEV si attesta sull’8,53% del totale immatricolato a gennaio 2022, quasi raddoppiando rispetto al mese di gennaio 2021 (pari a 4,65%), ma in netto ribasso rispetto all’ultimo trimestre del 2021 in cui era in media oltre il 12%.

Il 2022 si apre con un parco circolante di 244.944 auto elettriche, delle quali 125.789 sono BEV e la restante parte sono PHEV (119.155). Nonostante le immatricolazioni di PHEV abbiano superato quelle di BEV questo mese, i veicoli elettrici rimangono distribuiti equamente tra BEV e PHEV (51%; 49%).

Se si guarda al totale delle auto elettriche (BEV e PHEV) immatricolate a gennaio 2022, il noleggio rimane il canale predominante (41% delle immatricolazioni), seguito dal canale privato (31%), dalle auto-immatricolazioni (21%) e dalle flotte aziendali (7%).

Classifica elettriche e ibride plug-in

l primo mese del 2022 per la top 5 delle BEV più vendute vede al primo posto la Dacia Spring con 656 veicoli, dopo un anno di superiorità della 500E, che scende al secondo posto con 548 unità. Troviamo al terzo posto la Renault Twingo con 298 vetture. Al quarto e quinto posto troviamo la Smart fortwo e la Renault Zoe con rispettivamente 230 e 221 auto.

Per quanto riguarda le ibride plug-in, regina nella top 5 resta salda al primo posto la Jeep Compass, con le prime 1.131 unità dell’anno. Seguono al secondo e terzo la sorella più piccola Renegade (537) e la BMW X1 (419). Chiudono la classifica la Mercedes GLE (298) e la Peugeot 3008 (291).