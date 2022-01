Citroën C5 Aircross 2022: svelato il nuovo restyling del SUV

Citroën ha annunciato nelle scorse ore in Europa il nuovo restyling della Citroën C5 Aircross 2022. La rivale di Mazda CX-5, Skoda Karoq, Peugeot 3008 e altri SUV di medie dimensioni porta con sé un esterno rinnovato con un nuovo frontale che vede i fari sdoppiati dell’attuale C5 Aircross sostituiti da unità monoblocco dotate di DRL a doppia fila e tecnologia a LED.

Il paraurti anteriore inferiore è stato ridisegnato con prese d’aria verticali che incanalano l’aria verso le ruote anteriori, unite da una nuova grafica dei fanali posteriori a LED e dei cerchi da 18”. Da notare, inoltre, le calotte degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido e le barre al tetto in nero opaco.

Citroën C5 Aircross 2022: presentato in Europa il nuovo restyling del SUV

Passando all’abitacolo, la C5 Aircross 2022 dispone ora di un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici disposto verticalmente (in stile tablet) preso dalla C4 e da altri modelli di nuova generazione dell’azienda.

Troviamo poi delle bocchette dell’aria dal design rinnovato e vari pulsanti soft-touch di scelta rapida che permettono di accedere rapidamente alle principali funzioni offerte dal SUV. Nessuna modifica per il quadro strumenti digitali da 12.3 pollici mentre troviamo una console centrale revisionata con un selettore del cambio a leva, una porta USB aggiuntiva e un selettore della modalità di guida che consente di selezionare tra Hybrid, Electric e Sport nella variante ibrida plug-in.

Secondo quanto riferito dal marchio di Stellantis, gli acquirenti possono scegliere tra alcantara e pelle traforata, con sedili anteriori aggiornati alle unità Citroën Advanced Comfort disponibili in C4 e C5 X, che propongono 15 mm di schiuma e offrono le funzioni di riscaldamento e massaggio.

Non sono state annunciate modifiche ai motori per la Citroën C5 Aircross 2022, quindi sotto il cofano troviamo ancora i propulsori a benzina, diesel e plug-in hybrid in Europa. Quest’ultimo propone un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore PureTech 180 S&S a benzina da 180 CV, un powertrain elettrico da 81 kW e una batteria da 13,2 kWh per una potenza complessiva di 225 CV e un’autonomia dichiarata di 55 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

In base a quanto riportato, il nuovo restyling della Citroën C5 Aircross sarà disponibile all’acquisto in Europa all’inizio di questa estate.