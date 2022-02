Opel ottiene un prestigioso riconoscimento

Arrivano belle notizie per Opel. Il marchio tedesco che fa parte del gruppo Stellantis in Turchia è stato eletto “Marchio di autovetture più famoso dell’anno” agli ONE Awards Integrated Marketing Awards, organizzati da Marketing Turkey. La casa tedesca è diventata il marchio che ha aumentato maggiormente la sua reputazione nella categoria delle autovetture ai Marketing Turkey The ONE Awards Awards.

Importante riconoscimento per il marchio Opel in Turchia

Il CEO di Opel in Turchia, Alpagut Girgin, ovviamente non ha potuto nascondere la sua soddisfazione per questo risultato. Il numero uno della casa automobilistica tedesca ha dichiarato che nonostante tutti i problemi causati dalla pandemia di coronavirus e dalla crisi dei semiconduttori che ha reso difficile la produzione in molti stabilimenti del marchio di Stellantis, il 2021 è stato sicuramente un anno di successo per la sua azienda.

Il CEO ha detto che questo premio gratifica lui e tutti quelli che lavorano in Opel Turchia che nel 2022 punteranno a fare ancora meglio. Del resto il marchio è in crescita anche grazie ai nuovi modelli come la nuova Mokka e anche la nuova Astra che presto sbarcherà anche in quel mercato.

Alpagut Girgin ha aggiunto anche che questo premio e anche il miglioramento dei risultati di vendita in quel paese è frutto della nuova strategia messa in atto e del rinnovamento alla gamma di prodotti disponibili. Inoltre l’amministratore delegato di Opel in Turchia ha messo anche in evidenza come un’immagine molto più giovane, moderna, audace e semplice rispetto al passato sia stata la chiave di questo successo.

Inoltre il CEO conferma che lui e il suo team hanno cercato di trasformare il proprio target di riferimento. A quanto pare le soluzioni messe in campo hanno sortito i primi effetti benefici per il marchio tedesco di Stellantis.

