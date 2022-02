Jeep Wagoneer: difetti tecnologici nel SUV da 100 mila dollari

Arrivano cattive notizie dagli Stati Uniti per quanto riguarda il gruppo Stellantis ed in particolare Jeep. La casa automobilistica americana lo scorso anno ha lanciato in quel mercato Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Si tratta di due SUV di grandi dimensioni e top di gamma in termini di prezzi, lusso, dimensioni e tecnologia.

Qualche problema si registra negli Stati Uniti per Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer

Il ritorno di questi iconici modelli ha suscitato grande entusiasmo nei numerosi fan del marchio americano ed infatti le vendite stanno andando abbastanza bene considerando che si tratta di modelli alquanto costosi. Purtroppo però si registrano notizie non particolarmente positive a proposito dell’esperienza che i primi clienti di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer stanno vivendo negli Stati Uniti con le loro nuove auto.

Infatti i problemi con le tecnologie all’interno del veicolo che portano a schermi lampeggianti, sedili che non si riscaldano e l’attivazione involontaria della trazione integrale hanno messo in crisi alcuni proprietari dei nuovi veicoli di lusso che costano in media oltre 100 mila dollari.

La maggior parte dei clienti si dicono assai contenti della guida fluida, della qualità degli interni e delle prestazioni dei propri Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Tuttavia su Facebook i gruppi dedicati al ritorno del modello di Jeep sono stati inondati di post su bug del software, viaggi continui in officina e qualcuno inizia a dire di essersi pentito dell’acquisto.

Stellantis ha implementato soluzioni per sei problemi di qualità e sicurezza finora, ma la società afferma che, sulla base del monitoraggio dei commenti sui social media, le osservazioni favorevoli superano le preoccupazioni con un rapporto di 4:1. Si spera ovviamente che presto questi problemi al software possano essere risolti perchè comunque per il resto si tratta di veicoli di altissimo livello che soddisfano in pieno le aspettative dei clienti. La risposta di Stellantis a questi bug sarà sicuramente rapida.

