Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage: nuove immagini e video

Niels van Roij Design non è sicuramente nuovo ad operazioni di questo tipo. Ma ora tutto sembra procedere nella direzione giusta per quanto riguarda la riedizione della Ferrari Daytona Shooting Brake, su base Ferrari 599 GTB: un chiaro omaggio alla sportiva del 1972 del Cavallino Rampante realizzata dall’importatore Chinetti su commissione dell’architetto Bob Gittleman. Per festeggiare l’interessante avanzamento dei lavori ha rilasciato una selezione di nuove immagini, e anche un video, che ritraggono la vettura in fase di costruzione.

Secondo quanto dichiarato dalla società, lo styling vero e proprio ha richiesto ben 12 mesi e la costruzione del modello in argilla in scala reale è stata ora effettivamente completata. Quindi, dopo l’approvazione del modello in argilla, la carrozzeria in alluminio della Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage è stata battuta completamente a mano.

Le modifiche che il progetto finale richiederà sono sostanziali. Niels van Roij Design ha ammesso che il parabrezza e le portiere sono gli unici elementi della carrozzeria della Ferrari 599 GTB che rimarranno invariati per questa nuova specialissima sportiva. Tutto il resto, compreso l’angolo del montante B dell’auto donatrice, è diverso per adattarsi. Tutto ciò per adattarsi al nuovo design previsto per la vettura.

La 599 GTB ha subito diversi adattamenti per diventare Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage

La futura Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage era stata annunciata qualche mese fa dal designer olandese, in accordo con la diffusione di alcuni bozzetti e immagini diffusi sui social. Il corpo in alluminio che caratterizza la sezione posteriore della vettura è stato realizzato allo stesso modo di quanto fatto già con la Ferrari Breadvan Hommage a suo tempo. In ogni caso in quest’area pare sia stata riscontrata qualche difficoltà di adattamento fra le nuove linee e quelle della vettura di base.

Secondo Niels van Roij, il nuovo lunotto posteriore è fissato in posizione nella carrozzeria raggiungendo “una straordinaria delicatezza visiva”.

Tutta la parte anteriore, nel frattempo, sarà modificata per adattarsi a una barra luminosa orizzontale con trasparenti in ocra e un muso “da squalo” in stile Ferrari Daytona del 1972. Per adattarsi meglio al nuovo stile, anche il paraurti è stato rielaborato. In riferimento allo stile sicuramente elegante della vettura di riferimento, il designer olandese afferma di aver attenuato lo stile “brutale ed eccessivamente complesso” della 599 GTB donatrice.

Come era successo nel caso della Breadvan Hommage, Niels van Roij Design ha ammesso che la Daytona Shooting Brake Hommage ha attinto ancora da un classico del passato. Quindi ha scelto di aggiornare il design ovunque fosse necessario per garantire che nel complesso fosse coerente. Di certo la questione è apparsa particolarmente complessa, cosa che ha comunque permesso di introdurre elementi nuovi poiché il classico di un tempo non ha rappresentato un peso per la creatività del progettista.

“La Ferrari Daytona Shooting Brake Hommage è una scultura automobilistica pulita e classicamente attraente”

ha concluso Niels van Roij.