Ferrari Purosangue 2022: un video anticipa il suo design

Un video apparso su YouTube nei giorni scorsi ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design finale del nuovo Ferrari Purosangue, primo SUV nella storia della casa automobilistica di Maranello. Si tratta di un’ipotesi di 2NCS che ha ipotizzato lo stile di questo modello di cui per la verità si sa ancora poco a causa delle vistose coperture che caratterizzano i prototipi immortalati in strada più volte nel corso degli ultimi mesi.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto del SUV Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue dovrebbe debuttare entro la fine del 2022 anche se per il momento non ci sono ancora date ufficiali relative alla sua presentazione. In ogni caso si dice che questa sarà la più grossa novità per la Ferrari in questo 2022.

Il primo SUV nella storia del produttore del cavallino rampante sarà un modello unico nel suo genere. Da quello che si è capito guardando le foto spia trapelate nel corso dei mesi, più che un SUV si potrebbe parlare di una berlina rialzata. L’assetto sembra essere molto basso e sportivo.

Per il resto si sa ancora molto poco del futuro Ferrari Purosangue. Per quanto riguarda la gamma dei motori si parla della presenza di soli motori elettrificati. Molto probabile la presenza di un V6 e di un V8 più difficile quella di un V12. Il modello sarà lussuoso e dalle prestazioni elevate come tutte le auto della Ferrari.

Grazie a questo modello il cavallino rampante conta di raggiungere nuovi record di vendita. Infatti questo SUV dovrebbe diventare in breve tempo il modello più venduto in assoluto tra tutti quelli che fanno parte della gamma di Ferrari in questo momento. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori dettagli su questo veicolo il cui prezzo potrebbe partire da 300 mila euro.

