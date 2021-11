Nuova Fiat 500 Elettrica vince il premio Best Car Award 2021

La nuova Fiat 500 Elettrica ha ricevuto il 19º premio in Belgio come Best Car 2021 nella categoria delle auto elettriche compatte, votata dai lettori di Le Moniteur Automobile, uno dei più importanti media outlet per il settore automobilistico in Belgio.

Presentato per la prima volta dalla rivista, questo premio rispecchia le preferenze dei suoi lettori che hanno votato a furor di popolo in favore di questo iconico modello della casa automobilistica torinese.

Nuova Fiat 500 Elettrica: i lettori di Le Moniteur Automobile hanno premiato la city car elettrica

I lettori di Le Moniteur Automobile hanno lodato il design iconico della nuova 500 Elettrica, così come l’ampia gamma degli stili della carrozzeria offerti (berlina, cabrio e 3+1), confermando la nuova 500 come un reale oggetto di desiderio.

Tale premio si aggiunge ai tanti trofei conferiti alla vettura, tra i quali si annoverano già Green Car dei French Automobile Awards 2020, Car of the Year e Best Small Electric Car di Driving Electric e il recente premio italiano Auto Europa 2022.

A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio Miglior Design 2020 della rivista tedesca Auto Motor und Sport e quello di Miglior Design Concept del famoso concorso internazionale Red Dot Design Award.

Viene assemblata nello stabilimento di Mirafiori recentemente rinnovato

La Fiat 500 Elettrica di nuova generazione viene orgogliosamente prodotta in Italia nello stabilimento di Mirafiori, centro d’eccellenza per la produzione di veicoli elettrici, dove la 500 è tornata dopo 50 anni.

La fabbrica torinese fa parte dell’ecosistema Fiat che vede la 500 Elettrica al centro. L’ecosistema è composto da Vehicle-to-Grid (V2G), il più grande hub elettrificato presente in Europa, grazie al quale i veicoli elettrici a batteria possono immagazzinare elettricità che può quindi essere reintrodotta nella rete pubblica cittadina, in caso di domanda più elevata da parte degli utenti.

Per completare l’ecosistema Fiat, qualche settimana fa è stata inaugurata la nuova Casa 500 e La Pista 500. Lanciata a marzo 2020, la nuova Fiat 500 Elettrica ha già conquistato 19 premi internazionali in sei paesi.

È l’auto più venduta in Europa nel segmento delle city car con una quota di mercato pari al 24%, è leader nel mercato delle city car elettriche in 13 paesi ed è la vettura più venduta dell’intero panorama dei veicoli elettrici in Italia.

Dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, la nuova 500 Elettrica è in procinto di diventare la prima city car full electric “all-in” a livello mondiale.