Nuova Fiat Punto: ritorna come SUV coupé?

Tra le tante ipotesi che si fanno sul futuro di Fiat vi è anche quella di una nuova Fiat Punto che tornerebbe però nelle vesti di SUV Coupè di dimensioni compatte. Si tratterebbe di una delle vettura della futura famiglia di Fiat Panda, che come anticipato da Olivier Francois, non necessariamente si chiameranno tutte Panda. Anzi ci sono buone possibilità che ognuna possa avere un nome diverso e che una di queste possa essere proprio la nuova Fiat Punto.

La nuova Fiat Punto di nuovo sul mercato ma nelle vesti di un crossover coupè?

Ovviamente al momento certezze non ve ne sono anche se molto probabilmente la verità la conosceremo molto presto e cioè il prossimo 1 marzo. In quel giorno infatti il gruppo Stellantis svelerà il suo nuovo piano industriale e sapremo dunque per ogni brand quali auto arriveranno. L’idea di una nuova Fiat Punto è sicuramente intrigante. L’auto del resto ha lasciato un vuoto nella gamma della principale casa automobilistica italiana e tanti clienti la rimpiangono.

Certo, l’idea che la nuova Fiat Punto possa essere un crossover compatto è abbastanza destabilizzante per buona parte dei suoi fan che ovviamente si augurano che la vettura possa tornare ancora nelle vesti di hatchback. Anche l’avvistamento avvenuto nelle scorse ore di un misterioso crossover di Fiat in versione prototipo camuffato ha fatto pensare ad alcuni che si potesse trattare proprio di questa auto. Altri invece pensano che alla fine la casa italiana possa scegliere un nome diverso forse quello di Uno.

Come detto da Francois saranno due le auto di Fiat nel segmento B ed entrambe della famiglia Panda. Potrebbe anche essere che il SUV si chiamerà Panda e la supermini Punto ma ovviamente siamo sempre nel novero delle supposizioni. Già comunque nelle prossime settimane avremo maggiori informazioni su questo futuro veicolo a prescindere da come si chiamerà.

