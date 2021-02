Nuova Fiat Punto: ecco come sarebbe in versione crossover

Nelle ultime settimane sono emerse svariate indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno della mitica Fiat Punto. Alcune di queste, però, hanno affermato che la vettura dovrebbe ritornare sul mercato sotto forma di un crossover compatto visto che si tratta attualmente del segmento in più rapida crescita.

In questo articolo vi proponiamo un progetto digitale realizzato da un sito Web serbo che ci mostra una reinterpretazione della Punto sotto forma di crossover. In particolare, il render mostra un SUV più grande del modello compatto che la casa automobilistica torinese prevede di lanciare quest’anno in Brasile.

Nuova Fiat Punto: un progetto digitale ci mostra la versione crossover

Sembra che Fiat non utilizzerà la piattaforma della Opel Corsa per realizzare il veicolo ma si affiderà a quella del nuovo Mokka. Ciò renderebbe il nuovo prodotto un modello intermedio da posizionare fra il SUV brasiliano e la 500X con il suo corpo lungo circa 4,15 metri. Questi dati suggeriscono che la nuova Fiat Punto si piazzerà ancora nel segmento delle compatte ma sarà leggermente più grande della generazione precedente che misurava 4,06 metri.

Se ciò non bastasse, la nuova generazione della popolare auto dovrebbe sorgere sulla piattaforma modulare CMP, il che significa che potrebbe nascere anche una versione 100% elettrica. Quest’ultima arriverebbe sul mercato con due diverse opzioni di batteria da 37 e 50 kWh in modo da ridurre il prezzo di vendita.

Le versioni tradizionali dovrebbero accogliere sotto il cofano i motori PureTech e/o Firefly sia aspirati che turbo. Il cambio di segmento di mercato permetterebbe alla nuova Fiat Punto di riuscire a rimanere sul mercato fino alla fine del decennio, giungendo nel 2030 solo in versione full electric. Nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni (soprattutto ufficiali), godiamoci questo render!

