Fiat: avvistato un misterioso crossover sulle strade europee [Foto spia]

Fiat starebbe lavorando su un nuovo crossover compatto, a giudicare da un misterioso prototipo completamente camuffato avvistato in Svezia mentre effettuava una serie di test sulla neve.

Sebbene il veicolo sia fortemente mimetizzato, somiglia parecchio al nuovo Opel Mokka e sembra condividere anche i gruppi ottici. Tuttavia, i fotografi sostengono che in realtà questo prototipo anticipa una nuova Fiat in arrivo.

Fiat: un nuovo crossover su base Opel Mokka è stato avvistato in Svezia

Prendendo in considerazione il Mokka, alla base di questo muletto potrebbe esserci la piattaforma CMP utilizzata anche per altri modelli di Stellantis, tra cui Peugeot 2008 e DS 3 Crossback. In precedenza, la casa automobilistica torinese ha dichiarato che nel 2023 lancerà un nuovo modello di segmento B e proprio questo diventerà il primo veicolo del marchio ad essere basato su una piattaforma comune (Common Platform – CMP).

Per il momento non sappiamo se la misteriosa vettura Fiat verrà proposta o meno con propulsori ibridi. Alcuni ritengono che possa trattarsi della nuova generazione della Punto trasformata in crossover mentre dal Brasile si parla della versione europea della Fiat Uno che recentemente è uscita dal grande paese sudamericano. Per il momento è troppo presto per avanzare delle ipotesi.

In Italia, il nuovo Opel Mokka model year 2022 è disponibile in quattro allestimenti chiamati Edition, Elegance, GS Line e Ultimate. Si parte da 21.980 euro per la versione Edition con motore turbo benzina PureTech da 1.2 litri da 100 CV e cambio annuale a 6 marce fino ad arrivare a 39.980 euro per la variante Ultimate dotata di motore 100% elettrico. Infatti, la nuova generazione del crossover viene offerta anche in versione completamente elettrica con il nome di Opel Mokka-e.

Oltre al propulsore a zero emissioni, è possibile optare per il PureTech benzina da 100 e 130 CV e per il diesel BlueHDi 110 da 1.5 litri da 110 CV. Soltanto il PureTech 1.2 S&S da 130 CV può essere abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti mentre le altre tre opzioni sono disponibili con una trasmissione manuale a 6 velocità.

L’Opel Mokka-e viene fornito con una batteria da 50 kWh composta da 216 celle, capace di assicurare fino a 322 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. La ricarica avviene in soli 30 minuti fino all’80% utilizzando una stazione di ricarica rapida pubblica fino a 100 kW oppure in 5 ore e 15 minuti usando una trifase a corrente alternata da 11 kW o 7 ore e 30 minuti con una monofase da 7,4 kW.

Il motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima permette al crossover full electric di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di impiegare 9,1 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h.