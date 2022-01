Ram 3500: debutterà presto in Brasile con motore Cummins

Ram ha confermato nelle scorse ore che lancerà in Brasile il suo terzo pick-up, ossia il Ram 3500. Arriverà nel mercato brasiliano nei prossimi mesi, andandosi ad affiancare al 1500 Rebel e al 2500 Laramie.

Secondo quanto riportato, il nuovo 3500 sarà fornito con il motore turbodiesel Cummins capace di sviluppare 377 CV di potenza e 1150 Nm di coppia massima. Parliamo di 12 CV e 65 Nm in più rispetto a quanto offerto dal Ram 2500 Laramie.

Ram 3500: il pick-up heavy duty presto sbarcherà nel mercato brasiliano

In base ai dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica americana, il pick-up heavy duty è in grado di trasportare 1752 kg e trainare fino a 9021 kg. Rispetto al 2500, quindi, riesce a trasportare 664 kg in più e trainare 1160 kg in più. Il marchio di Stellantis ha dichiarato che maggiori informazioni saranno rese note nei prossimi mesi. Ad ogni modo, il Ram 3500 sarà una vera e propria novità nel mercato brasiliano.

Negli Stati Uniti viene offerto nelle versioni Tradesman, Limited, Big Horn, Long Horn e Laramie e con i motori diesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri e benzina Hemi V8 da 6.4 litri. Con doppie ruote e capacità di traino fino a 17 tonnellate, il pick-up HD è disponibile in due misure, di cui una molto lunga.

Come potete ben immaginare, le doppie ruote permettono al Ram 3500 HD di assicurare un’ottima capacità di trazione anche sui terreni più difficili e inoltre negli Stati Uniti viene fornito con un accessorio che consente di agganciare il rimorchio come se fosse un tradizionale attrezzo stradale. Per poter guidare questo pick-up in Brasile bisognerà possedere di una CNH di categoria C o superiore.

Per il momento, Ram ha pubblicato soltanto un teaser ufficiale che mostra il badge 3500 Heavy Duty presente all’interno di una placca metallica con cornice argentata che dovrebbe essere posizionata a poco prima delle portiere anteriori, in corrispondenza dei passaruota. La dicitura Heavy Duty suggerisce che il Ram 3500 sarà ideale per compiere le operazioni che richiedono una certa capacità e potenza.