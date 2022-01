Nuovo Fiat Strada debutta in un importante mercato come Ram 700

La nuova generazione del Fiat Strada sta già cercando di espandersi al di fuori del mercato brasiliano e nelle scorse ore è stata presentata ufficialmente in Colombia, ma sotto il nome di Ram 700 2022. Nel paese vicino, un primo lotto è sbarcato nel 2021, ma non c’era stato un vero e proprio lancio ufficiale.

Proposto nelle versioni SLT e Big Horn, il nuovo pick-up Ram arriva nel mercato colombiano con cabina singola e doppia, rispettivamente. Sotto il cofano c’è soltanto il motore Fire Evo da 1.4 litri. Il quattro cilindri riesce a sviluppare 85 CV e 119 Nm di coppia massima con alimentazione tramite benzina ed è abbinato solo a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione anteriore.

Ram 700 2022: il pick-up debutta nel mercato colombiano

Con un focus sull’uso commerciale, il Ram 700 2022 viene fornito con il controllo della trazione e il bloccaggio del differenziale, attivabile fino a 65 km/h. Soltanto la versione Big Horn ha queste caratteristiche mentre entrambe vengono fornite con controlli di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, doppio airbag, aria condizionata, sterzo elettrico, impianto audio, connettività Bluetooth, porta USB, radio, computer di bordo e altro ancora.

Per quanto riguarda la capacità di traino, il Ram 700 SLT 2022 propone 720 kg mentre il Big Horn fino a 650 kg. Quest’ultimo aggiunge airbag laterali, supporto Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera, sensori di parcheggio, sistema ISOFIX, porta USB posteriore, tra gli altri.

Il 700 2022 presenta un corpo lungo 4,47 metri, largo 1,73 metri, alto 1,59 metri e ha un passo di 2,74 metri. La versione cabina singola propone una capacità di carico pari a 1354 litri mentre quella cabina doppia 844 litri. In Colombia, il Ram 700 SLT costa 60.990.000 pesos (13.545 euro) mentre la variante Big Horn parte da 73.990.000 pesos (16.432 euro).

Con questa nuova proposta, la gamma Ram disponibile nel mercato colombiano si completa con i modelli Ram 1500 e 2500 e V700, che è sostanzialmente un Fiat Fiorino con marchio Ram.

La Colombia è una delle destinazioni del nuovo Fiat Strada in America Latina precedentemente annunciate dalla casa automobilistica torinese. Fiat sostiene che la nuova generazione punta sul servizio e non sul tempo libero, nonostante il recente cambio di cabina.